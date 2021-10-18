Президент России Владимир Путин будет вести более тонкую игру в отношении Украины, поскольку ему небезразлично, что происходит с председателем политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком. Как пишет 112.ua, об этом заявил политолог Станислав Белковский.

Он подчеркнул, что глава РФ не может сделать прямое заявление относительно Медведчука, однако он, безусловно, заботится о нем.

"Он (Путин - ред.) сразу не может дать понять насколько ему важна личная судьба Виктора Медведчука, хотя она безусловно для него очень важна. Он будет интриговать более тонко", - отметил политолог.

Белковский подчеркнул, что Путин никогда не бросает своих друзей в сложных ситуациях.

"Во всем комплексе проблем и противоречий: в отношениях с Турцией, на северном Кавказе, ситуация в центральной Азии с движением Талибан, позиции России в контексте глобального противостояния между США и Евроатлантическим миром и Китаем, здесь, безусловно, может найтись пространство для решения проблемы Виктора Владимировича Медведчука, какое с точки зрения США, глубоко второстепенно, но с точки зрения Владимира Путина важный, поскольку Путин никогда не бросает друзей, всегда помнит об их жизненно важных интересах", - добавил он.