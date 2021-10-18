Об этом пишет в своей колонке на сайте Forbes Кеннет Рапоза сообщает 112.ua. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Президент Украины Владимир Зеленский, который занял кресло главы государства благодаря своим актерским данным, старается укрепить свою власть путем расправы со своими политическими оппонентами, а частности, с председателем политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

Автор публикации, анализируя причины кризиса в Украине, подчеркивает, что Зеленский, вместо реальных шагов по изменению курса страны, пошел дорогой своих предшественников, пытаясь укрепить свою власть методами, которые вызывают резкую критику как у европейских политиков, так и у Венецианской комиссии.

"Легко видеть, что Зеленский просто стал президентом благодаря своему телесериалу и инвестициям в кампанию Коломойского, врага предыдущего президента Петра Порошенко... Зеленскому удалось с годами укрепить свою политическую власть, используя стандартную украинскую тактику. Во-первых, он привлек к ответственности оппозиционного политика Виктора Медведчука, заявившего, что он слишком близок к России. Крестными отцами детей Медведчука являются Владимир Путин и Дмитрий Медведев, но это "преступление" не подлежит уголовному преследованию даже в Украине. Поэтому Зеленский ввел санкции в отношении независимых телеканалов и некоторых предприятий оппозиционного политика. Атаки Зеленского на таких игроков также использовались для продажи его политики "деолигархизации", политики, критикуемой Венецианской комиссией, консультативным органом Совета Европы, за то, что она допускала политические удары и месть посредством индивидуальных санкций без суда.Это слишком легко использовать как политическое оружие, поэтому европейцы считают его грубым", - говорится в публикации.

Журналист отмечает, что Украина погрязла в коррупционных скандалах.

"Документы Пандоры не сулят ничего хорошего Украине и плохо скажутся на Зеленском. Как сказал мне один вашингтонский аналитик, пожелавший остаться неназванным, "Украина - это коррупционная Саудовская Аравия", - отмечает автор публикации.

"Зеленский пообещал иностранным бизнесменам, что Украина будет "землей обетованной" для иностранных инвестиций. Но нет. Зеленский пытается спасти свою популярность и президентское кресло, возродить интерес Вашингтона и уладить споры с Россией. У него мало времени для создания благоприятного инвестиционного климата. Чтобы развивать свою экономику, Украина придерживается тех же старых методов, благодаря которым идет фактическое уничтожение врагов. Одно дело, когда это делают политики. Но в Украине этим занимается еще и бизнес-элита. Это становится трудным местом для ведения бизнеса", - говорится в статье.

Автор публикации не исключает, что президентство Зеленского может окончательно провалиться, в том числе, из-за того, что надежды на поддержку Вашингтона окажутся слишком переоцененными.

"Президентство Зеленского может еще больше провалиться из-за продолжающихся проблем с коррупцией, роста цен на энергоносители и нескончаемой борьбы с Россией. Западная помощь и иностранные инвестиции вряд ли придут на помощь Украине, поскольку администрация Байдена сталкивается с беспрецедентными трудностями: беспорядочный, хаотичный выход из Афганистана; рост инфляции; сбои в цепочке поставок; еще одно преодоление потолка госдолга и тупиковая ситуация с законопроектом об ассигнованиях - Белому дому сейчас не до украинских драм. Это плохо для "Слуги народа" и перспектив иностранного бизнеса в Украине, которые надеялись, что это будет самое большое и лучшее государство из бывшего Советского Союза для инвестиций", - резюмирует журналист.