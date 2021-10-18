Каждая власть обманывает украинцев. Одни обещали европейское безбедное будущее, другие – прийти и порядок навести. У «зеленой» власти лучше всего получается оправдывать свои провалы, мол, «каждый имеет право на ошибку». Только «ошибка» власти – это слишком высокая цена для всего государства, но «зеленые» этого не понимают.



Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в программе «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».

«Молодая, красивая, сияющая молодежь во власти уже стала солидной. Мы все наблюдали за событиями в Трускавце, мы все видели, какие у них дорогие машины, платья, костюмы… Конечно, они рассказывают об индексах счастья, о том, как в Украине все замечательно. Но у меня вопрос: не подскажут ли эти счастливые власть имущие, как быть счастливым человеку, который сегодня едва выживает на зарплату, который не может обеспечить семью, получает нищенскую пенсию. Такой человек может быть счастливым?..», – задался вопросом политик.



Вадим Рабинович предложил вспомнить обещания, которые во время избирательных кампаний «зеленые» давали украинцам. Например, бороться с вырубкой украинских лесов.



«Два дня назад было подписано распоряжение, которым снимаются любые ограничения на экспорт леса. Все, продали Карпаты! Нет их больше!.. И тишина! Все сидят, никого не слышно! А почему молчат члены многочисленных «патриотических» организаций, которые бегают без конца по столице? Вы можете хотя бы лес своей страны защитить? Выйдите и скажите: «Ні! Ліс «не віддамо»!». Но никто не выходит, потому что приучили народ, что весь патриотизм у нас липовый, проплаченный и ценности Майдана обналичены», – с сожалением констатировал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя».



«Начиная с 2014 года, наши мордатые «патриоты» только орут, как бешеные, рвут на себе рубаху, показывают свои «трезубы» на пузе до пупа, а страна при таких «патриотах» фактически голодает. Но патриот – это тот, кто приносит пользу своими действиями стране. Что это за патриоты такие? Это не патриотизм, а не знаю что!..» – возмутился народный депутат.



«Нам изнасиловали разум, изнасиловали государство, подменяют понятия, а их еще и поддерживают. Эти «патриоты» убивают промышленность, сельское хозяйство, лес! И вывод тут однозначный: сегодня в Украине счастливы только члены фракции «Слуга народа»… Наверное. И то это пока… Долго ли они будут счастливыми? Не знаю. Я думаю, что если вся страна несчастна, то и твое, дорогая власть, счастье будет не долгим», – резюмировал Вадим Рабинович.