Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV озвучил свои предположения о якобы наличии двойного гражданства у народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Подобными бездоказательными и неподтвержденными заявлениями лидер государства игнорирует конституционный принцип презумпции невиновности, а также демонстрирует несостоятельность уголовного преследования, которому Медведчук подвергается с мая этого года. Об этом говорится на партийном сайте ОПЗЖ.

В политсиле уточнили, что данное заявление Президента является продолжением дискредитации как самого Медведчука, так и оппозиционной партии в целом.

«Демонстративно игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, глава государства совершенно безосновательно, не располагая никакими доказательствами и аргументами, допустил якобы существование у Виктора Медведчука гражданства иного государства, кроме украинского. Более того, поправ все нормы морали, Президент Зеленский показал, что любой ценой, нарушая Конституцию и законы Украины, хочет выдворить Медведчука за пределы страны», – считают в ОПЗЖ.

Также в партии уверены, что это желание вызвано пониманием всей несостоятельности выдвинутых против оппозиционного политика обвинений, и, чтобы избежать поражения, Зеленский хочет убрать Медведчука не только с политической сцены Украины, но и из самой страны.

«Все эти судорожные действия Зеленского свидетельствуют об одном: уголовные дела, сфальсифицированные против председателя Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь», настолько «шиты белыми нитками», что власть в полной мере осознает, какой неизбежный позорный провал ждет ее если не в украинских судах, то в Европейском суде по правам человека», – написано в публикации на сайте ОПЗЖ.

В политсиле предполагают, что Президент Зеленский, погрязший в многочисленных офшорно-коррупционных скандалах, подозреваемый в политических расправах над оппозицией и инакомыслящими, прекрасно понимает, что ответственности ему не избежать.

«Власть Зеленского, обвиняемую в сотрудничестве с неофашистскими организациями и даже в возможном политическом убийстве соратника по партии, ожидает настоящая катастрофа. И это будет не начало конца, а финальная точка в деятельности этой антинародной власти», – констатируют в партии.

Кроме того, в «Оппозиционной платформе – За жизнь» убеждены, что репрессии против Медведчука и попытки украинской власти ограничить его свободу приведут к плачевным последствиям для мирного процесса в Украине, в частности, в «нормандском формате».

«Не вызывает сомнений, что организованное Зеленским незаконное уголовное преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и заявление о возможном обмене Виктора Медведчука, которое является не чем иным, как политической провокацией, ‒ это гвоздь в крышку гроба любых переговоров, демонстративное стремление решать вопросы путем произвола и беззакония, а не диалога. Да и тот факт, что Президент Зеленский вынужден обращаться с «намеками» к высшему руководству Российской Федерации через украинский телеканал, свидетельствует о полном провале диалога с РФ. Хотя именно диалог должен был стать одной из ключевых задач украинской власти. Впрочем, учитывая интеллектуальный уровень инициатив этой власти, такой итог был вполне предсказуем», – сообщают в ОПЗЖ.

В заключение «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует, чтобы Президент прекратил инсинуации и политические спекуляции в отношении Виктора Медведчука, а также политическую расправу над лидером оппозиции.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, которое было удовлетворено судьей Печерского районного суда города Киева.

А 8 октября, по материалам СБУ, лидеру ОПЗЖ было объявлено новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Сторона обвинения требовала ареста политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, но, на этот раз, Печерский суд отказал прокурорам, правда, оставив Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря 2021 года.

Общаясь с журналистами после окончания судебного заседания, Виктор Медведчук заявил, что обвинения, звучавшие в суде, фактически «высосаны из пальца» и сторона обвинения не представила ни одного доказательства, которое могло бы дать хоть какое-то основание для удовлетворения ходатайства прокуроров о взятии под стражу. Поэтому, как заявил Медведчук, этот процесс он рассматривает как незаконные политические репрессии. Что касается апелляции, парламентарий отметил, что он и его защита не удовлетворены решением суда, но они пока не уверены, что будут его обжаловать.



