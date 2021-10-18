Депутат Верховной рады Украины и лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук уверен в своей невиновности и будет бороться за восстановление справедливости и торжество закона.

Об этом, как сообщает 112.ua, заявил сам Медведчук.

Далее приводим полный текст заявления:

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии.

Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением мне незаконных обвинений.

То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство.

Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует.

Я продолжу политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы нашей партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", несмотря на те незаконные и преступные действия, которые осуществляет власть. И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: "Делай что должно, и будет как будет.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"

