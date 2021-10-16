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Фрагмент выступления адвоката Дмитрия Лойфмана на судебном заседании по избранию меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку.

Если проанализировать сообщение о подозрении и ходатайство, которое мы рассматриваем, прокурор безапелляционно утверждает о совершении преступления - "Содействие террористической организации". И в сообщении о подозрении утверждается, что так называемые квазиобразования "ЛНР" и "ДНР" являются террористическими организациями. Прокурор ссылается на заявление ВР, которое не является нормативно-правовым актом и не является источником права. Единственный способ определить организацию террористической – в порядке статьи 24 ЗУ "О борьбе с терроризмом". Если прокуроры считают, что это террористические организации, почему не обратились в суд с соответствующим заявлением? Почему нет решения суда, которое предусмотрено законом Украины, о признании террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР"? Почему не запрещена их деятельность? Почему не конфисковано их имущество, как это требует закон Украины? Покажите заявление любого генпрокурора, начиная с 2014 года!

Утверждение прокурора о том, что Виктор Владимирович оказывал содействие террористической организации, является недееспособным. И в этом уголовном процессе прокурор устранился от доказывания суду, что эта террористическая организация существует.

Национальное законодательство Украины не имеет никакого запрета относительно ведения хозяйственной деятельности на оккупированных территориях – покупать товары или услуги, которые имеют происхождение с временных оккупированных территорий. Единственное ограничение – решение СНБО, введенное в действие указом президента № 62/2017 от 15.03.2017 – запрещается перемещение грузов через линию столкновения. Никакого другого запрета до сих пор в законодательных актах Украины - покупать товары, которые имеют происхождение с временно оккупированных территорий - нет. Так в чем тогда заключается суть обвинения?

Суть ходатайства сводится к тому, что одно государственное предприятие Украины "Центрэнерго", приобрело у двух других государственных украинских предприятий, "Луганскуголь" и "Шахта им. Киселева", заключило с ними договоры и приобрело у них уголь. Во исполнение этих контрактов деньги были перечислены со счета одного государственного предприятия на другое государственное предприятие.

Я хочу обратить внимание суда на формулировку в сообщении о подозрении, каким образом сформулировано именно то, что эти деньги были направлены террористическим организациям. Полученные средства якобы были переведены на другие предприятия с признаками фиктивности и сняты наличными. Полученными средствами руководители "ЛДНР" распорядились по своему усмотрению. Уважаемый суд, прокурор сознательно создает представление о том, что средства были обналичены на оккупированных территориях. Это не соответствует действительности, потому что в этом же сообщении о подозрении говорится о том, что идет перечень компаний, на которые эти предприятия перечислили сумму почти 25 млн грн, и эти предприятия являются украинскими. Если и был вывод наличных средств, то это произошло именно на территории Украины, именно в украинских банковских учреждениях.