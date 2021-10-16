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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что действующая власть ведет против него борьбу, путем возбуждения незаконных уголовных дел. Об этом он сказал после заседания Печерского суда, который избрал ему пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Сегодня указания суду дают из Офиса президента, если власть заинтересована на ровном месте найти те или иные уголовные обвинения, причем абсолютно без доказательства и абсурдно. Я об этом говорил сегодня, акцентировал внимание суда, внимание прокуроров и СМИ, которые освещали это заседание, что очень странно, если бы не шла речь обо мне, то есть о себе, и я об этом говорю и комментирую, когда то, что делалось в интересах государства, в интересах украинских граждан, сегодня расценивается как преступные действия, да еще и в таких тяжких обвинениях, как сотрудничество, как оказание содействия террористическим организациям", - указал он.