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Действующую украинскую власть под руководством президента Владимира Зеленского интересует только замыливание глаз от серьезных проблем, стоящих сегодня перед страной. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Перший Незалежний".

"Эта власть начиная со своего прихода в 2019 году шла по пути создания сценария и получения реакции от этого сценария. Продолжается спектакль, это уже не сериал, который снимается и показывается по телевизору и кинотеатрах, это уже сценарий реальной жизни, где все граждане Украины выполняют роль статистов, массовки. Сделали действие, посмотрели, а как это повлияет на общественное мнение, каким образом оно может изменится в их пользу. Их интересуют только политические дивиденды и замыливание глаз от тех проблем, причем очень серьезных, кризисных, страшных проблем для страны и для украинского народа, и они идут по этому пути", - отметил политик.