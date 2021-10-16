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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что все представленные прокурорами в суде обвинения против него высосаны из пальца и являются политическими репрессиями. Об этом он сказал после заседания Печерского суда, который избрал ему пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Вы знаете, если говорить вообще о решении суда, которое сейчас было оглашено в краткой редакции, я скажу, конечно же, то, что сегодня и вы в том числе услышали в ходе судебного разбирательства, то, что было представлено прокурорами, то, что было представлено защитой, то, о чем говорил я, выступая в судебном заседании, свидетельствует об одном, что в данном случае имеет место незаконное уголовное преследование, фабрикация, преступная фабрикация очередного уголовного дела по отношению ко мне", - сказал он.

По его словам, "делает это все власть, делает целенаправленно, это борьба, направленная на уничтожение оппозиции и меня как одного из представителей оппозиции, одного из представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь"".

"Поэтому говорить о том, что я или адвокаты удовлетворены таким решением, когда на ровном месте фактически высосаны из пальца обвинения, которые звучали сейчас в зале судебного заседания, которым не было ни одного доказательства представлено, которое бы подтверждало тезисы, изложенные в материалах подозрения, тезисы, которые бы давали основание считать необходимым удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения просто не приходится. И поэтому я считаю это незаконными политическими репрессиями", - добавил народный депутат.