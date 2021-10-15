Об этом пишет в своей колонке на сайте Forbes Кеннет Рапоза сообщает 112.ua. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Спустя семь лет после того, как Россия присоединила Крым и сформировала вооруженное сепаратистское движение в Донбассе, как называют промышленный регион на востоке Украины, украинское государство и весь деловой класс этой страны сидят в болоте проблем настолько глубоко и прочно, что выбраться из этой трясины самостоятельно им вряд ли под силу.

Русские облегчать им жизнь не собираются. Как и президент Байден. Его администрация отодвинула на второй план связи с Украиной, где сын президента Хантер работал членом правления в энергетической компании "Бурисма", в отношении которой ведется следствие по подозрению в коррупционной деятельности. Этой теме посвятил свое расследование американский сенат, на эту тему была написана книга и многочисленные статьи. Украинское досье неотступно преследовало Байдена во время избирательной кампании и продолжает преследовать после его избрания президентом.

Но злейший враг Украины - это сами украинцы.

Нет сомнений, президента Владимира Зеленского наняли, чтобы все это исправить. Украинцы влюбились в этого человека примерно три года назад. Его телесериал "Слуга народа" создал политическое движение. Сам Зеленский чем-то походил на Трампа: в своей телевизионной комедийной драме он сражается с коррумпированным политическим истэблишментом, баллотируется в президенты и побеждает на выборах.

Его популярность привела к созданию новой политической партии, названной так же, как и телесериал Зеленского, где он сыграл откровенного и прямолинейного учителя, критикующего правительство, а в итоге ставшего его избранным руководителем. Жизнь стала искусством. Но многие эксперты по Украине и иностранные инвесторы хотят, чтобы им вернули деньги. Этот слуга народа в реальной жизни оказался совсем не таким, как его киношный персонаж. Это провал.

Рейтинги одобрения партии сегодня ниже 30%. У самого Зеленского они ненамного выше. Большой вопрос для Украины сегодня заключается в том, кто остался в его команде.

В этом году администрация Байдена отменила санкции против проложенного из России в Германию в обход Украины трубопровода "Северный поток - 2". Для России это хорошо, для Украины - плохо.

Кто захочет заниматься бизнесом в этой стране? Нью-йоркская инвестиционная фирма под названием VR Global Partners судится с государственным железнодорожным монополистом "Укрзализницей". Это очередной пример того, насколько иностранным компаниям надоели украинцы.

Кто может верить их самым влиятельным политикам и бизнесменам?

Имя Зеленского недавно оказалось в списках "Досье Пандоры", которое составил Международный консорциум журналистов-расследователей.

Согласно выводам консорциума, опубликованным в газете "Гардиан" (The Guardian), Зеленскому принадлежит доля в фирме с Британских Виргинских островов, которая владеет акциями кинематографических и прокатных компаний. За месяц до избрания президентом Зеленский перевел свои акции на имя друга и делового партнера Сергея Шефира. С президентом Украины я не связывался, а найти Шефира не сумел.

В прошлом месяце кто-то попытался его убить.

Говорят, что Шефир создал целую сеть офшоров для Зеленского и других людей, таких как бывший деловой партнер и работодатель Зеленского Игорь Коломойский. Против этого банкира и медиамагната США ввели санкции. Американские власти утверждают, что Коломойский "отмыл 5,5 миллиарда долларов через паутину фиктивных компаний, скупая заводы и коммерческую недвижимость в самых разных уголках США".

"Досье Пандоры" не сулит Украине ничего хорошего, а репутацию Зеленского оно явно подпортило. Как сказал один вашингтонский аналитик, попросивший не называть его имя, "Украина - это Саудовская Аравия, но не по нефти, а по коррупции".

Иностранным бизнесменам Зеленский обещал, что Украина станет "землей обетованной" для зарубежных инвестиций. Но она не стала. Зеленский пытается спасти свою популярность и президентское кресло, снова пробудить интерес Вашингтона и урегулировать свои споры с Россией. У него осталось мало времени на то, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат.

Украине трудно развивать экономику, поскольку в ней преобладают все те же старые персонажи. Эти деятели любят лупцевать друг друга и уничтожать своих врагов. Одно дело, когда этим занимаются политики. Но на Украине это делает и элита бизнеса. Заниматься там коммерцией становится опасно. Поэтому осуществлять перемены Украине не удается. Иностранные компании хотят там работать. Это большая страна с бурно развивающимся сектором информационных технологий, богатыми природными ресурсами, замечательным аграрным потенциалом и рабочей силой, у которой весьма приличный уровень образования и трудовые навыки, полученные в тяжелой промышленности и технологическом секторе. По меркам доллара она очень дешевая. Но инвестировать в Украину опаснее и хуже, даже чем в доджкойн.

В сентябре американская торговая палата и АО "Ситибанк" провели исследование делового климата на Украине, которое показало, что 93% компаний считают судебную реформу, власть закона, справедливую юстицию и искоренение коррупции стратегическим шагом номер один для украинского правительства, потому что только в случае достижения этих целей удастся обеспечить экономический рост, улучшить деловой климат и привлечь прямые зарубежные инвестиции.

VR Global Partners наглядно иллюстрирует то, что думают участники проведенного исследования.

В прошлом месяце британский суд удовлетворил апелляционную жалобу АО "Укрзализница" на VR Global Partners, объявив недействительным контракт купли-продажи права требования кредитной задолженности между Проминвестбанком и VR Global Partners.

Компания VR возмущенно заявила о нечестной игре. Ее жалоба звучит знакомо.

"Это был судебный фарс. В действиях судах есть масса… нарушений, - заявил президент VR Capital Group Ричард Дейтц (Richard Deitz). - Мы не удивляемся. В июле меня пригласили в Киев на совещание (в офисе Зеленского), где обсуждался наш спор с "Укрзализницей". Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов открыто предупредил меня, что хотя с юридической точки зрения наши аргументы вполне разумные и весомые, я должен понять, что "судей на Украине можно уволить". После этого совещания мы стали свидетелями колоссального административного давления на судебную систему. Многих судей сменили. Не так должна работать судебная система. Это не поможет Украине в деле привлечения инвестиций".

11 октября VR Capital опротестовала решение суда.

Даже если не вдаваться в детали этого спора между VR Capital и "Укрзализницей", все равно ясно, что на Украине по-прежнему многое идет не так, как надо. Речь о сидящем в Киеве руководстве. И о неправильных действиях США, которые не делают им чести. А поскольку русские на геополитической шахматной доске поставили ей шах (но не мат), Украина сегодня кажется такой же потерянной, как и всегда.

23 сентября Европейская палата аудиторов опубликовала отчет о коррупции на Украине. Там говорится, что в период с 2016 по 2020 годы три основные препятствия на пути экономического роста были те же самые, что и до Майдана, когда люди выступали за сближение с ЕС. Тогда существовало убеждение, что коррупция, недоверие к судам и рыночные монополии (приватизация государственных институтов немногочисленными владельцами частных компаний) являются главными преградами на пути модернизации Украины.

В начале периода, рассматриваемого в исследовании, президент Барак Обама все еще подавал Украине сигналы, что мы на ее стороне. Европа спасала свою экономику. МВФ был готов действовать, подготовив для Украины вторую по объемам программу финансовой помощи после безнадежной Аргентины.

Понятно, что Зеленский стал президентом просто благодаря своему сериалу, а также денежным вложениям в его кампанию из кошелька Коломойского, который является заклятым врагом предыдущего президента Петра Порошенко. (Имейте в виду, что все они там ненавидят друг друга. Они как Илон Маск и Джефф Безос, вцепившиеся друг другу в глотки и спорящие, кто первым отправится на Марс. Только Безос в своих судебных процессах покупает судей с целью уничтожения "Теслы", а Маск нанимает людей для съемок Безоса в спальне, чтобы потом отправлять фотографии своим друзьям из СМИ. Правда, мы пока до этого не дошли.)

Зеленский сумел с годами укрепить свою политическую власть за счет стандартной украинской тактики. Во-первых, он начал судебный процесс против оппозиционного политика Виктора Медведчука, заявив, что тот слишком близок к России. Крестными отцами детей Медведчука являются Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Но за это не сажают даже на Украине. Поэтому Зеленский ввел санкции против телеканалов Медведчука и против некоторых его компаний.

Российское информационное агентство "РИА Новости" недавно написало, что Медведчука обвиняют в измене за то, что он якобы намеревался поставлял уголь в сепаратистские регионы восточной Украины. Это серьезное прегрешение, поскольку Киев считает этих сепаратистов врагами государства.

Ведя борьбу с такими политическими игроками, Зеленский также рекламировал свою политику "деолигархизации", которую раскритиковала Венская комиссия, являющаяся консультативным органом Совета Европы. Дело в том, что эта политика допускает политические вендетты и удары по соперникам посредством введения индивидуальных санкций без решения суда и без утверждения их законодательными органами и полицией. Звучит это хорошо, потому что почти каждый, кто не является магнатом бизнеса на Украине, за деолигархизацию своей страны. Но она очень легко и просто превращается в политическое оружие, а поэтому европейцы считают данную политику непродуманной.

Такая политика вызывает головную боль на Украине, а ведь там есть еще и кризис в энергетическом секторе. Россия замедлила поставки природного газа, а украинские власти не сумели создать на зиму запасы угля. Сегодня объем угольных запасов составляет примерно 800 000 тонн. А их должно быть ближе к двум с половиной миллионам.

Россия вряд ли придет на помощь. Это может вызвать усиление политической борьбы за партию "Слуга народа" и еще больше подорвать доверие населения к Зеленскому.

Но виновата в этом не только Украина. В определенном смысле ее бросили на съедение волкам. Ее союзники не такие уж и близкие. Самой близкой союзницей была Россия. Но видимо, все кончено.

Похоже, Украина заманила в свой тлетворный лабиринт коррупции и зарубежных интриг не только местных, но и иностранцев.

Как я уже писал ранее, до визита Зеленского в Белый дом в прошлом месяце скандал с участием сына президента Байдена Хантером и его связи с украинской энергетической компанией "Бурисма", которая не в ладах с законом, отравляли отношения с администрацией Байдена как в политическом, так и в экономическом плане.

Республиканцы в сенате подготовили доклад, озаглавив его "Хантер Байден, „Бурисма" и коррупция". Последствия для государственной политики США и связанные с этим проблемы". Там сделан вывод о том, что отношения Хантера с Украиной исключительно проблематичны.

"Работа Хантера Байдена в правлении „Бурисмы" негативно отражалась на усилиях профессионалов, которые боролись за реализацию антикоррупционных мер на Украине. Поскольку сын вице-президента находился в прямой связи с коррумпированной компанией и ее собственником, чиновники из Госдепартамента были обязаны докладывать об отношениях Хантера Байдена и „Бурисмы". К сожалению, у американских чиновников не было выбора, и они, преодолевая неловкость, продолжали призывать к борьбе с коррупцией на Украине, в то время как сын вице-президента сидел в правлении украинской компании, владелец которой был коррупционером", - говорится в заключении сенатского доклада.

Гленн Гринвальд (Glenn Greenwald) в этой истории присутствует повсюду. Он писал о ней на своей страничке на портале Substack, подводя ее итоги. 22 сентября он рассказал, как все это начиналось: "14, а затем 15 октября 2020 года старейшая газета Америки "Нью-Йорк Пост" (New York Post) опубликовала два сообщения о деятельности Джо Байдена на Украине и в Китае, что вызвало серьезные вопросы по поводу его принципиальности и порядочности. А именно, не использовали ли он и его семья имя и влияние Байдена в целях личного обогащения. "Пост" написала, что документы были получены из ноутбука, оставленного сыном Джо Байдена Хантером в ремонтной мастерской.

Сейчас возникло общее убеждение, что Хантер своей работой за рубежом навредил американской внешней политике на Украине.

Сейчас Украина наверняка злится на США из-за истории с компанией русских наемников под названием ЧВК Вагнера. В начале сентября "Си-Эн-Эн" (CNN) сообщил, что украинские спецслужбы устроили западню этим наемникам, воевавшим на стороне сепаратистов в Донбассе. Однако Киев эту историю опроверг, заявив, что это не он устроил охоту на русских, а "какая-то другая страна". Видимо, он имел в виду Соединенные Штаты.

Украина играет важную роль в политике Вашингтона в отношении России. Но сейчас, когда Вашингтон бросил России большую кость в виде "Северного потока - 2", Украина оказалась для него на задворках. Стороны прохладно относятся друг к другу. Украина в ближайшие годы вряд ли станет привлекательным рынком для инвесторов, вкладывающих средства в развивающиеся экономики.

Украину по-настоящему возмутило то, что Байден отменил санкции против "Северного потока - 2". У России есть "Северный поток - 1", "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а это значит, что ей больше не нужна газотранспортная система Украины, чтобы поставлять газ в Европу. Пусть теперь украинцы добывают газ у себя и продают его европейцам. Но опять же, это произойдет не скоро.

Недовольный иностранный инвестор написал Зеленскому письмо, которое 17 сентября опубликовали в Kyiv Post. Он говорил примерно то же, что и люди из нью-йоркского инвестиционного фонда.

"Я являюсь иностранным инвестором на Украине именно такого типа, которых вы лично активно и последовательно пытаетесь привлечь в страну. В настоящее время у меня есть инвестиции в сфере производства, строительства и международной торговли, - написал Тамаз Сомхишвили, владеющий частью ООО "Киев-Терминал", которое вступило в судебный спор с государством. - В течение многих лет ведения бизнеса на Украине, объем моих инвестиций, а также уплаченных налогов составил десятки миллионов долларов. Ситуация, в которой я оказался, является наглядным примером насущной проблемы, которая беспокоит многих иностранных инвесторов на Украине и ставит под угрозу ваши последовательные усилия по привлечению международных инвестиций".

В банковской системе Украины есть множество просроченных кредитов, а Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития беспокоят политические риски и проблемы финансовой прозрачности. Украина получает финансирование от этих двух организаций.

Рейтинги Зеленского могут еще больше просесть из-за разоблачений в "Досье Пандоры", сохраняющейся коррупции, роста цен на энергоресурсы и нескончаемой борьбы с Россией.

Запад вряд ли станет выручать Украину финансовой помощью и иностранными инвестициями. У администрации Байдена неслыханные трудности внутри страны: хаотичный, неорганизованный уход из Афганистана, рост инфляции, сбои в цепочках поставок, очередное превышение лимита государственного долга, тупиковая ситуация с законом о бюджетных ассигнованиях. В этих условиях у Белого дома просто нет времени заниматься украинскими проблемами. Это плохо для "Слуги народа", а также для перспектив иностранного бизнеса на Украине, который надеялся, что она станет самой крупной и самой лучшей постсоветской страной для вложения инвестиций.