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Действия президента Украины Владимира Зеленского, в том числе против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, оскорбили главу РФ Владимира Путина. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle

Путин, по словам автора материала Константина Эггерта, вдохновленный "Северным потоком - 2", хочет наказать Киев. И статья Медведева - это предупреждение.

"Смысл статьи - иметь дело с нынешним украинским руководством бессмысленно, потому что Украина - фактически колония США. Поэтому российское начальство будет ждать, когда в Киеве в к власти придут другие люди. Ну, а после того, как Дмитрий Песков сказал, что медведевская статья идет "в унисон" с мнением Кремля, то стало ясно - это личная пощечина Путина Зеленскому", - говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркивают: "давно известно, что Путин воспринимает политику через призму личных отношений. Логично предположить, что домашний арест и ликвидация медиаимперии украинского политика Виктора Медведчука, должны были потрясти хозяина Кремля. Для него это - личное оскорбление. Вдвойне тяжелое, потому что, с точки зрения Путина и его окружения, Зеленский - "не настоящий президент". Им трудно себе представить, что вчерашний актер, еще недавно смешивший их на корпоративах, может быть избран президентом страны, которая, по их мнению, и не страна даже, а "историческое недоразумение".

Несмотря ни на что, Зеленский на уступки не пошел, Медведчука не освободил.

"Вызывающе грубая статья Медведева (а, на самом деле, Путина) - предупреждение Зеленскому: "Никаких контактов не будет, пока не состоится явка с повинной!". А если не состоится, то пеняйте, мол, на себя. Кроме того, Киев не ответил на предложения Москвы, предполагающие, по сути, отказ от Крыма и согласие на переговоры с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" в обмен на начало переговоров о российском газовом транзите через Украину после 2024 года. И теперь Кремль готов наказать строптивых украинцев и лично Зеленского", - добавляет автор материала.

В то же время, указывает Эггерт, Путин считает, что Украине никто не будет помогать.

"Если он убедится, что это действительно так, то статьями и газом дело может не ограничиться", - резюмирует автор статьи.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.