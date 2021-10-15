По итогам 2013 года Украина добыла 83 млн тонн угля, а уже в 2014-ом эта цифра сократилась до 40 млн тонн и в стране наступил энергетический кризис, ведь практически весь энергетический уголь остался на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет 112.ua.

"Вы знаете, я вам хочу сказать, что это будет сегодня предметом рассмотрении при избрании меры пресечения и рассмотрении обоснованности материалов подозрения, так называемого подозрения, липового подозрения в незаконном уголовном преследовании. Я вам хочу сказать, о том, что это знает страна, это знают журналисты, потому что поднимите сообщения СМИ конца 2014 и начала 2015 года. Действительно был кризис энергетический. Ситуация, которая сложилась тогда, она ввела в никуда страну в экономическом и социальном плане. Ведь по итогам 2013 года Украина добывала 83 миллиона тонн угля, а по итогам 2014, эта цифра опустилась до 40", - сказал он.

Медведчук обратил внимание на то, что "весь энергетический уголь, от которого работают тепловые электростанции, вырабатывают электроэнергию 95%, находился на неподконтрольных территориях, на шахтах Донбасса".

"И где было этот уголь брать? Правительство, президент предпринимали шаги для того, чтобы найти альтернативные источники. Источники возможности поставки с России, с ЮАР и вы об этом тоже хорошо знаете, и с неподконтрольных территорий. Только почему сегодня считается, что это оказание содействия террористическим организациям, когда уголь поставлялся в интересах Украины и в Украину и почему эта помощь ДНР/ЛНР, а не помощь Украине, не понятно. Понятным остается это обстоятельство только для одних, это видимо для генерального прокурора и председателя СБУ, который липовал материалы данного уголовного дела и пытается сегодня представить, что все было правильно, а то, что было связано с углем - незаконно", - добавил народный депутат.

Отметим, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний заявил, что никаких незаконных действий Медведчука в покупке угля нет, так как на тот момент было решение действующей украинской власти того времени.