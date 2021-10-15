Об этом пишет сайт 112.ua. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского пересекла все "красные линии", продолжая репрессии в отношении оппозиции. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает

Он подчеркнул, что активизация прокуроров и новое подозрение ему - это попытка отвлечь внимание общественности от офшорного скандала, в который попал президент вместе со своей командой.

"Абсолютно понятно, что все, что происходит сегодня в стране, оно связано с тем, чтобы перебить тот скандал – офшорный скандал. Перебить сведения, информацию о коррупции в высших эшелонах власти, о коррупции в команде Зеленского, для того чтобы отвлечь внимание от непосильных жилищно-коммунальных тарифов, от отсутствия мира в стране, от тех проблем экономического и социального характера, которые сегодня имеют место. Это связано и с тем, что готовится принятие бюджета, который будет опять несостоятельным для того, чтобы дальше развивать экономику страны, потому что она загнана в глухой угол", - отметил оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что новое уголовное дело против него было сфабриковано всего за несколько дней.

"Для того чтобы от всего отвлечь и все это сделать, за несколько дней было сфабриковано незаконное уголовное дело. Собственно говоря, как это и было первый раз, начиная с марта, и активные действия начались в мае текущего года. Сейчас буквально за несколько дней слепили, организовали, предъявили, передали и продолжают думать, что все, что они хотят на пути узурпации власти – установления диктатуры в стране, у них все получится. Уверен, что это не так. И борьба нашей партии будет продолжена и как борьба моя личная по противостоянию незаконным уголовным преследованиям и политическим репрессиям. Власть действительно пересекла все "красные линии", она стала на путь совершения очевидных преступлений по отношению к нормам Конституции и действующего законодательства. Поэтому борьба будет продолжена, и никакие отвлечения внимания эту власть не спасут от объективной оценки и от торжества справедливости", - резюмировал Медведчук.

Напомним, адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко заявила, что новым подозрением власть делает все, чтобы председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук был лишен возможности исполнять обязанности народного депутата Украины. При этом Чередниченко подчеркнула, что фактически Виктора Медведчука обвиняют в том, что он не согласен с европейско-атлантическим направлением политики Украины, и это чисто политические мотивы для преследования.