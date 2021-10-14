Канцлер Германии Ангела Меркель лично просила, чтобы председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук стал представителем Украины в переговорах с Донецком и Луганском. Это тоже подрывная деятельность против Украины? Такой риторический вопрос задал в ходе заседания Печерского районного суда Киева сам лидер оппозиции, пишет 112.ua

"События развивались очень бурно. К власти пришел президент Порошенко, который в начале июня поднял вопрос, потому что это был самый актуальный вопрос. Я это рассказываю, потому что это указано в материалах подозрения как "подрывная деятельность Медведчука". Так вот, тогда президент Порошенко обратился с просьбой продолжить переговоры (с представителями ОРДЛО, - ред.), потому что 8 июня он подписал указ о создании Трехсторонней контактной группы, куда были включены представитель ОБСЕ, представитель от Украины Кучма и представитель от России, но надо было договориться, чтобы с этими людьми встретились представители Донецка и Луганска. И мы снова путешествуем в Донецк и Луганск с Нестором Шуфричем, договариваемся, встречаемся. Я же сейчас не говорю о том, насколько это было комфортно для нас и была ли угроза жизни и все остальное. Я об этом не говорю и никогда не говорил в своих публичных выступлениях. Но это было так. И это увенчалось успехом, когда 23 июня мы приехали в Донецк и проводили заседание Трехсторонней контактной группы первое в Донецке с участием представителей Донецка и Луганска. Именно в это время в ходе "нормандского формата" переговоров между главами четырех государств - Меркель, Олландом, Путином и Порошенко - было принято решение по предложению Меркель, канцлера Германии, что Медведчук, по ее предложению, стал официальным представителем организации встреч и работы Трехсторонней контактной группы. Это был конец июня 2014 года. Это тоже подрывная деятельность против Украины?" - отметил Медведчук.

При этом лидер оппозиции вспомнил и другие дела, которые поручало ему тогдашнее руководство государства.

"Потом началась вторая, другая стадия. Это стадия, которая непосредственно касалась того, что надо было проводить обмены, освобождать удерживаемых лиц. И снова было обращение, здесь есть такой термин, "высшего политического руководства Украины" для того, чтобы этим заниматься. И я вам хочу сказать, я этим занимался и до 2018 года освободил 495 человек, которые вернулись в дома, в свои семьи. Но ведь, ваша честь, это в качестве подсказки господам прокурорам, так с той же стороны тоже были освобождены сотни людей в результате моих договоренностей. Пожалуй, это можно в следующий раз квалифицировать как помощь террористам? Ну, почему нет? Или взять электроэнергию, без которой Украина не могла жить, а были подписаны соглашения между государственными структурами России и Украины в конце 2014, и это соглашение действовало весь 2015 год. Электроэнергия поставлялась в Донецк и Луганск, между прочим, не только в 2015-м, она поставлялась потом еще, опять же, до марта 2017-го. Это же тоже помощь террористическим организациям ДНР и ЛНР, как считает обвинение?" - отметил Медведчук, добавляя, что в материалах подозрения об этом не говорится, а сказано, что в конце декабря он посетил Донецк и договаривался о поставках угля.

"Медведчук не договаривался о поставках угля. Медведчук решал политическое решение относительно возможности поставок угля в Украину. Политическое решение. Никто из руководителей предприятий, никто из тех, кто был задействован в этих вопросах, не может сказать о том, что Медведчук имел какое-то к этому отношение. А вот в конце декабря Медведчук действительно был в Донецке. И не только в Донецке, недоработали представители обвинения, он был и в Луганске, и это дата общеизвестна, 26 декабря 2014 года. Это первый полномасштабный форматный обмен, в результате которого были освобождены более 150 граждан Украины, которые вернулись домой и в семьи", - подытожил политик.

Напомним, ранее адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко заявила, что новым подозрением власть делает все, чтобы председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук был лишен возможности исполнять обязанности народного депутата Украины. При этом Чередниченко подчеркнула, что фактически Виктора Медведчука обвиняют в том, что он не согласен с европейско-атлантическим направлением политики Украины, и это чисто политические мотивы для преследования.