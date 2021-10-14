Власть президента Владимира Зеленского всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.

Об этом во время общения с журналистами после заседания Печерского районного суда Киева заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний", передает 112 Украина.

В частности, у оппозиционного политика поинтересовались, связано ли, по его мнению, сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения ему в виде круглосуточного домашнего ареста по новому подозрению до 7 декабря с деятельностью "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая выступает мостиком между Россией и Европой, Востоком и Западом.

"Если учитывать, а для этого есть достаточно аргументов, что за всеми этими решениями, за незаконным уголовным преследованием стоит власть, стоит команда Зеленского и его окружение, то нет альтернативных выводов, кроме того, что власть сегодня пытается всячески воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодные – экономические отношения. И мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ – это выгодно, в первую очередь Украине. Ни Западу, ни России, хотя они тоже получат от этого удовлетворение своих интересов", - отметил Медведчук.

При этом, по его словам, можно приводить множество аргументов в пользу этого утверждения.

"Это и те цены на жилищно-коммунальные тарифы, а в данном случае на газ, который мы можем получить по прямым поставкам и могли договориться, который бы стоил намного дешевле, чем сегодня газ обходиться в Украине. Мы могли бы договориться о работе наших предприятий и снятии с них санкций, потому что рынок, экспортный потенциал Украины – он как раз заключается в том, что наша продукция остается конкурентоспособной на рынках стран СНГ, на рынках России и на рынках стран Азиатско-тихоокеанского региона", - перечислил политик.

Медведчук подчеркнул, что если не видеть в этом перспективы, значит не видеть вообще путей восстановления украинской экономики, восстановления уровня доходов и благосостояния наших граждан.

"И это не просто ошибка – это преступная ошибка власти, которая сегодня, зная, ощущая, осознавая и понимая выгоду взаимоотношений торгово-экономических, восстановления их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, при чем молниеносным, каким-то разовым мотивам, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украиной. Вот это страшно. Страшно для власти, страшно для судьбы страны и страшно, самое главное, для простых людей, которые от этого будут иметь негативные последствия во всем - в ценах, в рабочих местах, в жилищно-коммунальных тарифах, в правах и в гарантиях на то, что они должны обладать в нормальном, демократическом, правовом государстве. Все это подвержено сегодня уничтожению. Страна идет по пути узурпации власти и установления диктатуры, и это не принесет пользы нашим гражданам", - подытожил он.