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В 2014 году к председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку обратился и.о. президента Александр Турчинов с просьбой помочь мирно урегулировать ситуацию на Донбассе. Об этом оппозиционный политик рассказал в ходе заседания Печерского районного суда Киева.

"В материалах подозрения указано, что Медведчук, начиная с апреля 2014 года, осуществлял подрывную деятельность против Украины. Ну, назвать это абсурдом или пустой болтовней, которая приведена на бумаге, именуемой документами, это значит ничего не сказать. А действительно, чем занимался Медведчук в апреля 2014 года? В отличие от многих тех, кто пишет эти бумаги и утверждают в своих заявлениях о так называемой на их взгляд преступной деятельности Медведчука. А в конце апреля 2014 году ко мне и действующему народному депутату Шуфричу (Нестор Шуфрич, - ред.) обратился и.о. президента Турчинов. Он обратился потому, что попытки украинской власти, что было объективным в то время, а именно мирное урегулирование на Донбассе, было главная цель, и это занимало все время киевской власти. К этим территориям, к Донбассу, посылалась масса людей. Народных депутатов, чиновников, людей, которые имели авторитет и вес, общественный вес на Донбассе. Но проблема была в одном, с ними не встречались так называемые руководители тех, кто осуществлял руководство на Донбассе на неконтролируемых тогда частично территориях Украины. И Турчинов обратился ко мне и к Шуфрича поехать и договориться, потому что он считал, что со мной и с ним будут разговаривать", - рассказал Медведчук.

Также он подчеркнул, что Турчинов тогда не ошибся.

"Он в этом не ошибался, они действительно разговаривали. Руководители… Они сидели за столом, а мы выполняли свой долг гражданский, а не поручение и.о. президента, а просьбу, чтобы наладить хоть какую-то связь и мирные переговоры. В мае мы были около трех раз с господином Шуфричем и встречались с этими людьми, и мы договорились на 15 мая о том, что мы согласовываем список вопросов, которые инициирует Донбасс в их лице и которые инициирует Украина в лице и.о. президента. И когда мы приехали и рассказывали об этом Турчинову, то Турчинов мне и Шуфричу заявил: "Смотрите, вопросов нет, надо начинать, мы сейчас отработаем этот список, но Виктор Владимирович, позвони им, скажи, что пусть они выпустят заложников". Я говорю: "Хорошо. Сейчас перезвоню". Пошел, позвонил. Они говорят: "Виктор Владимирович, а это и будет первый вопрос наших переговоров, потому что есть заложники, как вы называете их вашими, а есть те, которые находятся у вас и содержащихся в местах лишения свободы". И когда мы об этом заявили Турчинову, Турчинов сказал: "Да нет, мы не будем об этом говорить". Это было 15 мая", - отметил Виктор Медведчук.