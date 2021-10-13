Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук уверен, что действующая власть начала против него очередное уголовное дело, чтобы он прекратил свою деятельность, но этого не произойдет, несмотря на все абсурдные обвинения. Об этом оппозиционный политик сказал во время заседания суда. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний", пишет "112 Украина".

"Говоря о сегодняшнем уголовном деле, об инкриминировании мне особо тяжких преступлений, о материалах подозрения, о смешном, простите, ходатайстве по избранию меры пресечения, которое перечисляет какую-то чушь. Я не хочу на этом останавливаться, есть люди, которые профессионально осуществляют мою защиту. Все это говорит об одном - что цель поставлена ​​властью уничтожить оппозицию. Поставленная властями цель через незаконное уголовное преследование, через политические репрессии с помощью правоохранительной системы сделать все, чтобы кто-то, в данном случае я, отказался от политической борьбы, чтобы прекратил активность политической деятельности, чтобы таким образом уничтожить вторую партию в стране "Оппозиционная платформа - За жизнь", чтобы прекратить ее деятельность в Верховной Раде", - сказал он.

Медведчук подчеркнул, что "все это закончится ничем".

"Борьба будет продолжена, несмотря на сегодняшние абсурдные обвинения, на абсурдные обвинения первого дела и на последующие подозрения, которые, я думаю, готовят правоохранительные органы, потому что им надо выйти и дерзко заявить на брифингах, как это было 11 мая и 8 октября. Я имею в виду генерального прокурора и председателя Службы безопасности Украины, которые обвиняют Медведчука во всех грехах безосновательно, без наличия доказательств, я это утверждаю", - добавил народный депутат.