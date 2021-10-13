Для того чтобы перебить негативную информационную волну, вызванную скандалом с офшорами Зеленского, власть избрала самый примитивный способ ‒ решила объявить новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил политолог Алексей Якубин, сообщает 112.ua.

По словам эксперта, ни глава СБУ Баканов, ни генпрокурор Венедиктова не отреагировали на ситуацию с офшорами президента. Вместо этого они организовали новое уголовное дело против Медведчука, чтобы прикрыть этот и другие скандалы, которые случились в последнее время и напрямую связаны с Зеленским и его командой.

"Очень скандальная ситуация с отставкой Разумкова, все видели, как это проходило. В пятницу в Раде скандал с Третьяковой. Если посмотреть на эту неделю, власть создала сама столько скандалов, что после этого решила взяться в очередной раз за дело Виктора Медведчука ‒ перебить хотя бы частично всю информационную негативную волну, настоящее цунами против себя", – отметил эксперт.

По мнению Якубина, генпрокурор Венедиктова не предоставила никаких доказательств вины Медведчука. Вместо этого она пытается противопоставить его обществу как человека, у которого якобы есть миллиард гривен, чтобы внести залог в случае ареста.

"Но мы услышали от госпожи Венедиктовой странные фразы о доказательствах… Разве это ответ, разве это доказательная база? Но почему это делается? Ключевой момент ‒ медийная накачка, так же как эта фраза о миллиарде гривен, чтобы повлиять на общественное сознание, чтобы общество подумало: да, у него есть миллиард гривен", – подытожил политолог.

Популярные статьи сейчас

Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"

Военную технику срочно стягивают в центр Киева: фото с места и детали происходящего

Украинский гонщик разбился в ДТП, от удара его выбросило из авто: кадры трагедии

Гвоздева разразилась гневом после нового эфира "Танців з зірками": "Несправедливо, обидно"

Сын Григория Чапкиса показал, как сегодня выглядит могила отца: «Я вернулся, чтобы…»
Показать еще