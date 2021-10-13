Власть сфабриковала очередное уголовное дело против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, чтобы обесценить его роль в процессе мирного урегулирования на Донбассе и замолчать его вклад в освобождение удерживаемых лиц.

Выступая на заседании Печерского районного суда города Киева, Медведчук, которого обвиняют в государственной измене, рассказал, почему начал вести переговоры с представителями «ДНР», «ЛНР» и как освобождал удерживаемых лиц.

«Во время "нормандского формата" переговоров между главами четырех государств ‒ Меркель, Олландом, Путиным и Порошенко ‒ было принято решение по предложению Меркель, канцлера Германии, чтобы Медведчук стал официальным представителем по организации встреч и работы Трехсторонней контактной группы. Это был конец июня 2014 года, ‒ напомнил Виктор Медведчук в ходе своего выступления в Печерском районном суде города Киева, где ему выбирали меру пресечения по очередной сфальсифицированному уголовному делу. ‒ Мы провели два заседания ‒ 23 и 27 июня. В СМИ описывали, как проходили эти заседании и чего стоило, чтобы представителя ОБСЕ мы с Нестором Ивановичем (Шуфричем. ‒ Ред.) вывезли оттуда и обеспечили охраной от нападающих».

Но в ночь на 1 июля Президент Порошенко решил выйти из режима приостановления Антитеррористической операции. С восстановлением боевых действий на Донбассе в следующем месяце остро встал вопрос освобождения пленных. И именно этим, по словам политика, он занимался по просьбе «высшего политического руководства Украины».

«…Надо было проводить обмены, освобождать удерживаемых лиц. И снова было обращение ‒ тут здесь есть такой термин ‒ «высшего политического руководства Украины». И я этим занимался. И к 2018 году освободил 495 человек, которые вернулись домой, в свои семьи, ‒ отметил Виктор Медведчук. ‒ А в качестве подсказки господам прокурорам хочу напомнить, что с той стороны тоже были освобождены сотни людей в результате договоренностей. Ну, наверное, это тоже можно в следующий раз квалифицировать как помощь террористам? Почему бы и нет?»

26 декабря 2014 года, благодаря длительным переговорам и личным договоренностям Медведчука, состоялся первый полномасштабный обмен удерживаемыми лицами, в результате которого были освобождены более 150 граждан Украины.

«Опять подсказываю прокурорам: да, Медведчук был тогда в Донецке и встречался с тогдашним руководством Донецка и с представителями Луганска. И ездил лично в бывшие следственные изоляторы СБУ (на то время уже следственные изоляторы так называемого МГБ), и забирал из камер этих 157 человек. И на автобусах вез к линии соприкосновения, и передавал, и сопровождал их до Харькова и потом до Киева», ‒ отметил народный депутат.

Он также напомнил, что многократно подвергался опасности, рисковал жизнью, чтобы спасти пленных. А сегодня власть фабрикует против него уголовные дела по надуманным обвинениям руками тех, кто в то время отсиживался на мирной территории.

«Хочу теперь обратиться к генеральному прокурору и главе Службы безопасности Украины, который приложил все усилия для фальсификации первого и фабрикации второго уголовного дела. В то время одна из них читала лекции для студентов, а другой создавал условия для развлекательных программ "Квартала 95", ‒ продолжил Виктор Медведчук и рассказал о случае, который трудно забыть: ‒ После операции под Дебальцево по моей договоренности были освобождены 120 наших военнослужащих в Луганской области. И ночью эту колонну надо было перевести через линию соприкосновения в пешем порядке. Не дождавшись разминирования минного поля, мы шли по нему в сторону контролируемой части Украины, подсвечивая себе путь фонариками с мобильных телефонов. Спросите у на то время первого заместителя председателя СБУ, который сам светил под ноги мне, и себе, и колонне, которая двигалась по минному полю, как это было. Это тоже подрывная деятельность против Украины?»

По мнению политика, все это лишнее подтверждение надуманности выдвинутых ему обвинений.

Власть, не желающая устанавливать мир, не приемлет и уже согласованный Медведчуком мирный план по урегулированию на Донбассе.

«Чего стоит только мирный план урегулирования ситуации, который был отработан до 2018 года и стал частью программы нашей партии, был утвержден на съезде в январе 2019-го. Я согласовал его с представителями Донецка, Луганска, Москвы на базе Минских соглашений. План предусматривает возвращение Донбасса в Украине, а Украина на Донбасс через сознание людей, через понимание, что мы должны восстановить территориальную целостность Украины, ‒ объяснил Медведчук. ‒ И что? Человек, который обещал реализовать мирное урегулирование, пришел к власти и ничего не сделал. А предыдущий 5 лет ничего не делал. Хотя это можно было сделать и в 2015 году, и в 2016-м. Но с каждым годом это все труднее».



