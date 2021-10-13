За всеми незаконными решениями и действиями власти, включая давление на оппозицию, репрессии и уголовное преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, стоит желание всячески воспрепятствовать налаживанию выгодных, в первую очередь для Украины, экономических отношений со странами СНГ, Россией, а также восстановлению мира на Донбассе.

Как пишет официальный сайт ОПЗЖ, об этом Медведчук сказал, отвечая на вопросы журналистов после заседания Печерского районного суда города Киева, который вчера, 12 октября, отказал стороне обвинения в удовлетворении ходатайства об аресте оппозиционного политика по новым обвинениям и отправил его под домашний арест до 7 декабря 2021 года.

«Если учитывать, а для этого есть достаточно аргументов, что за всеми этими решениями, за незаконным уголовным преследованием стоит власть, стоит команда Зеленского и его окружение, то нет альтернативных выводов, кроме того, что власть сегодня пытается всячески воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодны, экономические отношения. И мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ. Это выгодно в первую очередь Украине. Не Западу, не России, хотя они тоже получат от этого удовлетворение своих интересов, но в первую очередь это выгодно Украине», – отметил Медведчук.

По его мнению, для нашей страны это и возможность стабилизации тарифной политики, в частности снижение цены на газ для населения при прямых поставках голубого топлива из России, и возможность снятия санкций с украинских предприятий, что позволит расширить экспортный потенциал Украины, сделав нашу продукцию конкурентоспособной на рынках стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Если не видеть в этом перспективу, значит, не видеть вообще путей восстановления нашей экономики, восстановления уровня доходов и благосостояния наших граждан. Это не просто ошибка, это преступная ошибка власти, которая сегодня, зная, ощущая, осознавая и понимая выгоду в торгово-экономических взаимоотношениях и их восстановлении с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, причем молниеносным, каким-то разовым мотивам, для того чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украиной», – подчеркнул Медведчук, добавив, что прежде всего негативные последствия от таких действий власти ощутят на себе простые украинцы.

Также председатель Политсовета ОПЗЖ напомнил, что в своей статье отмечал: встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным просто необходима, и в первую очередь это в интересах Украины.

«Страна идет по пути узурпации власти и установления диктатуры. Это не принесет пользы нашим гражданам. Я твердо уверен, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Путиным, потому что это интерес для Украины. Я в этом абсолютно уверен, ‒ подчеркнул Виктор Медведчук. – И я считаю, что чем раньше власть одумается и найдет интерес для страны и для людей, а этот интерес именно в мирном существовании, налаживании торговых, экономических отношений и самое главное для Украины – в мире на Донбассе. Без мира на Донбассе стабильности в стране не будет, инвестиций не будет, развития экономики не будет. И будет постоянная проблема, которая все эти годы является проблемой номер один».



