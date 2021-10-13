Политолог Александр Кочетков рассказал, верит ли он в демократический путь преображения Украины, а также рассказал, что сейчас нужно проявить решительность для того, чтобы выйти из нынешней ситуации.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор» .

«Уже нет. Настолько всё запущенно, что уже не получается: нынешняя социально-экономическая ситуация, Северный поток, безумные накрученные цены на энергоносители и коррупционные схемы», - отметил Кочетков.

По словам эксперта, манипуляции с газом, а именно с продажей нам украинского газа по цене европейского, сохраняются. Как отметил политолог, ситуация настолько плохая, что из неё надо как можно скорее выпутываться.

«Возможно, нашему руководству понадобится имплементировать какие-то «не совсем Минские соглашения», но Путин же четко сказал: «Договаривайтесь с «ДНР», особый статус, ваше законодательство и газа будет хоть завались», - сказал Кочетков.

Как отметил эксперт, исходя из нынешних событий и внешнего прессинга Украины, в том числе со стороны России, нам понадобится решительное действие на уровне интеллектуальной диктатуры.

«Интеллектуальная просвещенная диктатура – это четкий план на определенный срок: не выполняем то, что пообещали в срок и к нам применяют диктаторские методы», - подчеркнул Кочетков.

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