В очередном уголовном деле против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука отсутствует не только состав преступления, но и событие преступления. Об этом заявил сам оппозиционный политик, выступая сегодня на заседании Печерского районного суда города Киева по избранию меры пресечения, сообщается на официальном сайте партии.

Виктор Медведчук подчеркнул, что, исходя из материалов дела, озвученных прокурорами, обвинения в его адрес носят исключительно политически мотивированный характер.

«Нельзя квалифицировать действия, которые были законными, в угоду тем, кто сегодня пытается расправиться с оппозицией, и в угоду тем, кому не нравится Медведчук, предъявлять очередные подозрения. И поэтому я считаю, что нет доказательств, которые могли бы подтвердить обоснованность подозрения», – заявил политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что действия, в которых его обвиняют, не могут быть квалифицированы по статье 258, потому что действовал закон, который все эти действия предусматривал.

«Первое – это действие этого закона. Второе – "ДНР", "ЛНР" не были признаны, я это утверждаю, в тот период террористическими организациями и не могли быть признаны террористическими организациями. Третье – предприятия, которые работали, которым предоставлялась социально-экономическая помощь и которые находились в хозяйственных, предпринимательских и иных связях с центральными органами исполнительной власти Украины, платили налоги в государственный бюджет Украины. Подтверждением этого являются данные наших фискальных служб. Более того, я открою большую тайну, особенно для господ прокуроров: уплата налогов происходила до марта 2017 года. Потому что в 2017 году указом Президента была введена так называемая экономическая блокада, которая запретила перемещение грузов, грузов и услуг», – сообщил Медведчук.

Также он напомнил, что в конце 2014-го ‒ начале 2015 года Украина переживала серьезный энергетический кризис и все силы тогдашней власти, а также других политиков, в том числе и самого Медведчука, были направлены на то, чтобы страна не осталась без угля.

«Я думаю, что прокуроры не знают о том, что наша страна в 2013 году добывала 83 млн тонн угля, а по результатам 2014-го это достижение уменьшилось до 40 млн, а 95% энергетического угля, который используется тепловыми станциями, добывалось на неконтролируемой территории. И именно государство, я подчеркиваю, исходя из логики обвинения и исходя из редакции того, что сегодня мне инкриминируют содействие террористическим организациям, именно государство способствовало этим организациям, но способствовало не в интересах организаций, а в интересах Украины, потому что не было где брать это уголь», – констатировал Медведчук.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте Виктора Медведчука или залоге в 1 млрд грн и избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде домашнего ареста.