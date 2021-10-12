Виктор Медведчук назвал абсурдом обвинения в том, что он якобы осуществлял подрывную деятельность против Украины. Об этом председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» сказал, выступая на заседании суда, сообщается на официальном сайте партии.

Оппозиционный политик напомнил, что в конце апреля 2014 года к нему и народному депутату Нестору Шуфричу обратился на тот момент исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов с просьбой начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

«Он обратился потому, что мирное урегулирование на Донбассе было главной целью украинской власти. На те территории, на Донбасс, посылалась масса людей – народных депутатов, чиновников, людей, которые имели авторитет и общественный вес на Донбассе. Но проблема была в одном: с ними не встречалось так называемое руководство на Донбассе. И Турчинов обратился ко мне и к Шуфричу – поехать и договориться, потому что он считал, что со мной и с ним будут разговаривать. Он не ошибался. Они действительно разговаривали – Болотов, который возглавлял Луганск, Губарев, так называемый народный губернатор Донецка», ‒ рассказал Медведчук.

Также он добавил, что в июне 2014 года Петр Порошенко, как Президент Украины, обратился к нему с просьбой продолжить эти переговоры, потому что 8 июня он подписал указ о создании Трехсторонней контактной группы в составе представителя ОБСЕ, представителя от Украины Леонида Кучмы и представителя России Михаила Зурабова.

«Надо было договориться, чтобы с этими людьми встретились представители Донецка и Луганска. И мы снова путешествуем в Донецк и Луганск с Шуфричем. Договариваемся, встречаемся. Я сейчас не говорю, насколько это было "комфортно " для нас, и была угроза жизни. Я об этом не говорю и никогда не говорил в своих публичных выступлениях. Но это было так. И это увенчалось успехом, когда 23 июня мы приехали в Донецк и проводили заседания ТКГ впервые в Донецке с участием представителей Донецка и Луганска», ‒ отметил Медведчук.

По его словам, все подтверждает, что выдвинутые против него обвинения в осуществлении подрывной деятельности против Украины – это полный абсурд, так как отсутствуют те события, которые могут квалифицироваться по тем или иным статьям Уголовного кодекса.

«Чего стоит мирный план, который был отработан до 2018 года, мирный план урегулирования ситуации, ставший частью программы нашей партии, утвержденный на съезде в январе 2019-го. Я согласовал его с представителями Донецка, Луганска, Москвы на базе Минских соглашений ‒ план, предусматривающий возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс через сознание людей, через понимание, что они должны жить в общей стране, что мы должны восстановить территориальную целостность Украины», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.