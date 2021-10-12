Защита народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука будет настаивать на необоснованности материалов нового подозрения, предъявленного оппозиционному политику, так как все действия, которые предпринимались властью относительно поставок угля в Украину, были обусловлены серьезным энергетическим кризисом конца 2014-го ‒ начала 2015 года. Об этом заявил Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием Печерского районного суда города Киева, на котором ему должны избрать меру пресечения из-за новых выдвинутых обвинений, сообщается на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Это будет сегодня предметом рассмотрения при избрании меры пресечения и рассмотрения обоснованности материалов подозрения, так называемого подозрения, липового подозрения в незаконном уголовном преследовании. Хочу сказать о том, что это знает вся страна, это знают журналисты», – подчеркнул Медведчук.

Парламентарий также напомнил о той ситуации, которая сложилась в энергетической отрасли Украины после евромайдана.

«Поднимите сообщения СМИ конца 2014-го ‒ начала 2015 года. Действительно, был кризис энергетический. Ситуация, которая сложилась тогда, вела в никуда страну в экономическом и социальном плане. Ведь по итогам 2013 года Украина добывала 83 млн тонн угля, а по итогам 2014-го эта цифра опустилась до 40 млн. Причем весь энергетический уголь, на котором работают тепловые электростанции и вырабатывают электроэнергию (95% находилось на неподконтрольных территориях, на тех шахтах), добывался на Донбассе. И где было этот уголь брать? Правительство, Президент предпринимали шаги для того, чтобы найти альтернативные источники: возможности поставки из России, из ЮАР, и вы об этом тоже хорошо знаете, и с неподконтрольных территорий», – пояснил Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что обвинение пытается представить действия в интересах Украины как финансирование террористических организаций.

«Почему сегодня считается, что это оказание содействия террористическим организациям, когда уголь поставлялся в интересах Украины и в Украину? И почему это помощь "ДНР", "ЛНР", а не помощь Украине – непонятно. Понятно это только генеральному прокурору и председателю СБУ, который "липовал" материалы данного уголовного дела и пытается сегодня представить, что то, что было связано с углем, незаконно», – отметил Виктор Медведчук.