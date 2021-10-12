Пленки с записью телефонных разговоров, во время которых якобы Виктор Медведчук договаривается о поставках угля с неподконтрольных территорий, – это монтаж. Как сообщается на официальном сайте «Оппозиционной платформы – За жизнь», об этом заявил председатель Политсовета партии, народный депутат Украины Виктор Медведчук, общаясь с журналистами перед заседанием Печерского районного суда города Киева, на котором ему должны избрать меру пресечения в связи с выдвинутыми новыми обвинениями.

Оппозиционный политик подчеркнул, что и следствию, и прокуратуре, и Службе безопасности Украины прекрасно известно: никаких реальных записей не существует, это монтаж. А с Сергеем Кузярой, который также якобы фигурирует на этих записях, Виктор Медведчук не знаком и никогда не общался.

«Также они хорошо знают, что записи с 2014‒2015 года, которые они демонстрируют на своих брифингах, на которые они ссылаются как на доказательства, никогда не будут допустимыми доказательствами, потому что это монтаж. Я это утверждаю. И адвокаты, которые осуществляют мою защиту, и я сделаем все, чтобы доказать сегодня стороне обвинения, что таких разговоров и таких записей в реальности не существует. Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все – самая настоящая туфта и результат фальсификации, которая имела место по первому делу и продолжает производиться по второму делу», – заявил Медведчук.

Также председатель Политсовета ОПЗЖ уверен, что оба дела – это результат политически мотивированного преследования его как представителя оппозиции, не прекращающего политическую борьбу с беззаконием действующей власти.