Политолог Михаил Чаплыга рассказал о предварительных результатах массовой акции профсоюзов в центре столицы Украины 7 октября и предположил, как ситуация будет развиваться дальше.
Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «АнтиШоу».
Как отмечает эксперт, украинцы не могут заработать средства, а потому и потратить, поэтому возникает платежеспособный дефицит в массовых масштабах и, как следствие, экономика не может развиваться и дать рабочие места, чтобы люди заработали. «Сейчас у нас порочный круг», - констатирует Чаплыга.
По поводу акции 7 октября в Киеве он говорит так: профсоюзы становятся более зрелыми и откладываю свои споры в сторону. «Они понимают, что нужно быть вместе – и начинают объединяться», - подчеркивает политолог.
Кроме этого, добавляет Чаплыга, требования, которые ставят профсоюзы, резонируют и вне их среды. В частности, говорит он, к протесту присоединились ФОПы и это много значит. Чаплыга заключает, что сейчас профсоюзы набирают социальной силы. «А став такой силой, они могут испугать власть и заставить ее отказаться от продолжения своей экономической политики», - убежден гость программы.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга прокомментировал протест профсоюзов под Кабмином.
Также Politeka писала о том, что Чаплыга дал характеристику бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.