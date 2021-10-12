Некомпетентность украинской власти привела к тому, что страна находится на грани социально-экономического и политического кризисов, кроме того, Зе-команда и сам Президент оказались главными фигурантами нескольких громких скандалов.

Поэтому, с помощью очередного сфабрикованного дела против председателя Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука они пытаются переключить внимание общественности и сделать из оппозиционного политика «главное зло».

Об этом в эфире телеканала «Перший незалежний» сказал Народный депутат Украины, член Политсовета ОПЗЖ Юрий Загородний, пишет ukrainci.com.ua.

«Я в одном издании прочитал слова Джонатана Свифта, автора "Гулливера", который сказал: "если рождается великий человек, то об этом становится быстро всем известно, потому что все дураки мира объединяются в борьбе против него". И сегодня вся украинская власть, непрофессиональная и некомпетентная, объединилась в борьбе с Виктором Медведчуком, пытаясь свои просчеты в управлении страной и доведение до обнищания граждан перевести на него. Показать, что в стране плохо из-за того, что есть Медведчук», – подчеркнул Загородний.

По мнению парламентария, если бы власть использовала опыт Медведчука в государственной работе, в ведении переговорных процессов, его идеи по улучшению социально-экономического состояния страны, то в Украине сейчас было бы гораздо меньше проблем. Но Президент пошел другим путем.

«Минус этой власти в том, что они считают, что от них стартует история независимой Украины, то есть нет преемственности власти. Второй минус: и Порошенко, и Янукович, и Зеленский – все они полностью игнорируют оппозицию. Они не понимают, что чем сильнее в стране оппозиция, тем сильнее будет украинская власть», – сказал народный депутат Украины.

Также, по мнению Загороднего, большой ошибкой лично Президента Зеленского было то, что у него не хватило смелости честно сказать, что когда он был рядовым гражданином, предпринимателем, ему приходилось прибегать к оффшорным схемам, но теперь он готов вернуть эти деньги государству.

«Он заявлял, что нельзя раньше было честно вести бизнес, с его приходом ситуация изменится, что каждый бизнесмен за 5% сможет легализовать свои доходы и вернуть их в страну. Но этого Зеленский не сделал. Он как тогда обманывал всех, так и сейчас. И только с помощью международного сообщества журналистов удалось его вывести на чистую воду. Президенту также приносили несколько раз повестку, чтобы призвать в ВСУ, а он уклонялся, как он может сегодня смотреть в глаза простому добровольцу, солдату? Одним словом, с моральной чистотой у действующего Президента явно не все в порядке», – констатировал Юрий Загородний.