Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua Денис Жарких. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Если говорить о современной идеологии Украины, то без преувеличения можно сказать, что основной доктриной является жлобство. Чем больше руководитель разного ранга жлоб, тем больше у него перспектив роста.

Ну, во-первых, Путин политический игрок, и ему Медведчук в России совершенно не нужен. Жлобам во власти совершенно не понятно, что розыгрыш украинской карты уже начался, и это вовсе не кумовское дело. Путину весьма выгодно именно то, что украинская власть сейчас и делает. Репрессии по отношению к Медведчуку и оппозиции вообще России только на руку. Москве сейчас экономически и политически выгодно обвинить Киев в правовом беспределе, что развязывает ей руки в действиях как в Европе, так и по отношению к самой Украине. Чем больше Киев давит на Медведчука, тем больше у России козырей в Европе. Заявляя о беспределе в Украине, Москва выглядит все лучше и лучше. И вообще, есть о чем поговорить.

Во-вторых, киевское руководство не в состоянии понять, что если кто-то думает иначе, чем они, зарабатывает без их разрешения, ведет переговоры без их санкций, то это не преступление. Хорошо видно, что команда Зеленского сначала наказывает, а потом придумывает за что.

Одно дело - обыватель осуждает Медведчука, например, просто потому, что его ему удобнее осуждать, а другое дело - государственный деятель. Тут уж нужно понимать правила политической и международной игры. Нужно понимать закон и основы государственной политики. Но команда Зеленского рассуждает как гопник, который идет бомбить ларек. Как это у ларечника есть сигареты, а у него, гопника, нет?

Вот примерно таким образом строится обвинение Медведчука. Почему он оказался в состоянии работать и договариваться с Россией в условиях конфликта на Донбассе? Это непорядок. Зеленскому не удалось, почему Медведчук может? Это не Зеленский неудачник, а Медведчук предатель. Примерно это втирают обывателю. Какая-то часть общества (но далеко не вся!) это проглотить может. Основной талант Зеленского вовсе не в актерском мастерстве или политической дальновидности. Зеленский профессионал в том, чтобы понравиться кому-нибудь, втереться в доверие, поиграть на примитивных чувствах. И он с самого начала президентства играет в игру, что, мол, он, Зеленский, хороший, а Медведчук - плохой.

Это детская наивность далеко не так безопасна, как кажется. Зеленский фактически продвигает в украинское общество идею работорговли, когда оппозицию можно продавать за рубеж. Ведь одно дело - обмен шпионами и диссидентами во время холодной войны, тогда были правила. Но команда Зеленского себя правилами не утруждает. Надеясь продать Медведчука России, они уже посматривают на других политиков и бизнесменов. Но что будет, если Россия никого не купит, а сделает из этих людей сакральных жертв и это станет идеологической основой удара по Украине?

То есть жлобы на Банковой думают, как они заработают на продаже инакомыслящих в Россию, а сами делают то, что России необычайно выгодно. Россия легко может сказать - смотрите, Украина предлагает нам русских, как Третий рейх торговал евреями. Напомню, что в годы холодной войны никто шпионами не торговал, это не было доходное дело. Их просто меняли и все. Но вопрос в том, что Медведчук не шпион, а легальная украинская оппозиция. И его менять нельзя.

У команды Зеленского нет понимания, что правовая и политическая плоскости могут совершенно не пересекаться. Если Медведчук политически не принимает Зеленского и его политику, то он еще не государственный преступник. А вот Зеленский, который науськивает общество и силовиков на Медведчука, уже преступник, еще до судебного разбирательства. А тут и Россия с "освободительным походом" от преступной власти недалеко. Надо только, чтобы количество управленческих ляпов зашкалило, а украинская власть уже близка к этой критической отметке. На фоне управленцев других стран они выглядят весьма глупо, но Киев продолжает эту ситуацию усугублять.

В этом плане Порошенко оказался мудрее Зеленского. Проиграв выборы, он снял с себя ответственность за тот бардак, что был при нем. Ведь останься Петр Алексеевич, его бы вполне могли выгнать из клуба европейских политиков, как бы он там им ни льстил. Хорошо видно, что Европа использует Украину, а забрать ее себе не имеет ни малейшего желания. Это когда женщиной пользуются, но замуж не берут. А она всем рассказывает, что вот-вот возьмут.

Украинская политическая элита до конца не поняла, что ее никуда не возьмут. С Россией поругалась, Европе не нужна, разве только на пару раз. И тогда принимается решение "купить" Россию Медведчуком. Решение, мягко скажем, неудачное, но традиционно глупое. Но что делать, жлобство в том и состоит, что совершенно некритично к себе относиться и не признавать своих ошибок.

Денис Жарких