США демонстрируют готовность договариваться с Россией, а в это время младшие партнеры Вашингтона из Киева работают на срыв переговорного процесса, специально накануне визита Виктории Нуланд в Москву предъявив новые обвинения в адрес главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет сайт Украинцы со ссылкой на Telegram-канал «Новый век».

«Очевидно, что визит Нуланд – это развитие договоренностей Джо Байдена и Владимира Путина, достигнутых во время переговоров на швейцарской «Вилле Ла Гранж» в июле», – напоминает Telegram-канал.

«Ранее «Коммерсант» сообщал, что, скорее всего, с Нуланд проведут встречи замминистра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Рябков курирует в МИД отношения Россия–США, а Руденко отвечает за постсоветское пространство, включая Украину», – сообщает Telegram-канал.

При этом «Новый Век» отмечает, что власти Украины подкинули Нуланд неприятный сюрприз накануне визита в Россию, предъявив новые обвинения в адрес главного оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«В пятницу на пресс-конференции генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщили, что главному оппозиционному политику Виктору Медведчуку предъявлены два новых обвинения – государственная измена и содействие террористической организации, а сумма залога для выхода на свободу составит космические 1 (один) миллиард гривен. Медведчуку инкриминируют организацию схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса на Украину в 2014о–2015 гг., вследствие чего пострадали коммерческие интересы компаний из ЮАР, где Киев собирался закупать энергоресурсы», – поясняет Telegram-канал.

«Дело даже не в том, что это бред, поскольку официально неподконтрольный Донбасс – это Украина, а обвинения в адрес Медведчука строятся на цифровых записях каких-то телефонных переговоров, которые априори не могут быть доказательствами», – уточняет канал.

С точки зрения отношений США–Россия, подчеркивает «Новый Век», Офис президента Зеленского сработал на ослабление переговорной позиции Вашингтона.

«Проблема в том, что в глобальном плане Офис президента Владимира Зеленского сыграл на ослабление переговорных позиций США. Дело в том, что Медведчук – не только главный оппозиционер, но и личный друг Путина. И в Москве выдвижение новых обвинений и неадекватной суммы залога (это 37 миллионов 735 тысяч долларов США) однозначно воспринимают как недружественный жест киевских партнеров Вашингтона», – делает вывод Telegram-канал.

«Новый Век» поясняет, что США демонстрируют готовность договариваться с Россией, а в это время младшие партнеры Вашингтона из Киева работают на срыв переговорного процесса.

«США демонстрируют готовность договариваться, собственно, поэтому в Москву и летит Нуланд – чтобы развивать основные позиции, которые согласовали президента Байден и Путин на встрече в Швейцарии. А в это время младшие партнеры в Киеве, которые воспринимаются как клиентела США, делают в сторону Путина откровенно враждебный жест, да еще в отношении его личного друга и главного переговорщика между Украиной и Россией», – отмечает Telegram-канал.

«Новый Век» констатирует, что в Офисе президента Зеленского подгадали новые обвинения в адрес Медведчука специально к приезду Нуланд в Москву.

«Да еще и подгадали новый виток репрессий аккурат под приезд Нуланд в Москву. Не желают Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак, чтобы США и Россия договаривались», – заключает влиятельный Telegram-канал «Новый Век».