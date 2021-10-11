Политолог Александр Лазарев объяснил, почему концепция либерализма может быть опасной для общества и даже целых народов.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Он считает, что по своей сути либерализм является вырожденной формой демократии, которая тяготеет даже к антидемократии. Политолог объяснил, что демократия в классической форме – это власть большинства и она более ориентирована на коллективное благо, а не индивидуальное.

По словам Лазарева, неолиберализм упирается в индивидуализм, а поэтому упор делается на поощрение личностных желаний, невзирая на общественные потребности.

«Но состав преступления лежит гораздо глубже чем в плоскости подмены основ демократического строя и одурачивания умов рабочих. Он состоит в том, что либерализм как универсальная идея призвана и вовсе уничтожить понятие общества как коллективного явления», - заявил Лазарев.

Он отметил, что идея уничтожение коллективного явления проявляется во всех сферах неолиберализации. В пример он привел религию, ведь тезис о том, что вера – это не коллективное, а личное дело каждого настолько засела в умах, что религия как институт во многом утратил роль объединительного механизма. Это политолог называет ударом по традиционным и коллективным ценностям.

«Следующей целью неолиберальной идеи становится национальная идентичность. Она стирается, как некий пережиток прошлого, который в новом глобализированном мире является обузой, опять-таки, для свободы индивидуума в его реализации, идентификации и возможности быть космополитом. Идея космополитизма и мультикультуризма – вот новая форма идентичности либеральной личности.

По его словам, этот аспект, как и предыдущий, призван нанести удар по сложившимся региональным культурным и традиционным ценностям отдельного взятого народа, дабы исключить коллективное сплочение.

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