Выдвигая новые обвинения в адрес председателя Политсовета

партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора

Медведчука, действующая власть пытается отвлечь внимание от

скандала с офшорами Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

В политсиле подчеркнули, что очередные обвинения против

лидера ОПЗЖ являются такими же абсурдными и сфабрикованными,

как и предыдущие.

«Контуженная многочисленными скандалами власть Зеленского

пытается любой ценой заставить забыть о тайных, а теперь ставших

явными офшорах Президента и скрыть собственные преступления,

отвлекая внимание граждан ‒ активно фабрикуя уголовные дела в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная

платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, – уверены в ОПЗЖ. –

Осознавая всю несостоятельность выдвинутых ранее обвинений и понимая неизбежность развала уголовного дела,

сфальсифицированного против Виктора Владимировича, власть

запустила новую волну террора и предприняла очередную отчаянную

попытку атаки на него».

В политсиле сообщили, что Виктору Медведчуку, который

находится под домашним арестом, было вручено ходатайство об

аресте или залоге в один миллиард гривен. И это при том, что как

действующей власти, так и правоохранительным органам прекрасно

известно, что счета оппозиционного политика заблокированы

решением СНБО и он не имеет физической возможности заплатить

залог.

«Заказчики и исполнители этих политических репрессий

бравируют тем, что используют совершенно незаконные методы

расправы с политическими оппонентами, и приводят наспех

сфальсифицированные, притянутые за уши аргументы для

подкрепления своей сомнительной позиции. Пока в стране грубо

попираются нормы закона и Конституции Украины, нарушаются

основополагающие права и свободы, прогнивший насквозь силовой

аппарат, в ручном режиме курируемый с Банковой, слепо выполняет

противозаконные приказы преступной «зеленой» команды, по

недоразумению засевшей в высоких кабинетах», – подчеркивается в

заявлении ОПЗЖ.

Также в партии отмечают, что власть во главе с Президентом

Зеленским уже давно не считает нужным соблюдать украинское

законодательство, так как у них в подчинении находятся все силовые

структуры, суды, а теперь еще и парламент.

«Единственным препятствием на этом пути для Зеленского

стали оппозиция и лично Виктор Медведчук, в отношении которого и

было организовано беспрецедентное за все годы независимости

Украины политически мотивированное преследование.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» уверена: то ожесточение, с

которым власть борется с председателем Политсовета нашей партии,

является лучшим доказательством правильности идей, которые мы

отстаиваем», – констатировали в ОПЗЖ.

Учитывая вышесказанное, политсила требует от власти

немедленного закрытия «всех сфабрикованных дел в отношении

Виктора Медведчука», а также «прекратить вмешательство в

следственный процесс и давление на судебную систему».

Напомним, 8 октября по материалам СБУ, народному депутату

Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная

платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку было объявлено новое

подозрение – о государственной измене и содействии деятельности

террористической организации. О чем заявили на брифинге глава

СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.