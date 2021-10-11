Выдвигая новые обвинения в адрес председателя Политсовета
партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора
Медведчука, действующая власть пытается отвлечь внимание от
скандала с офшорами Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.
В политсиле подчеркнули, что очередные обвинения против
лидера ОПЗЖ являются такими же абсурдными и сфабрикованными,
как и предыдущие.
«Контуженная многочисленными скандалами власть Зеленского
пытается любой ценой заставить забыть о тайных, а теперь ставших
явными офшорах Президента и скрыть собственные преступления,
отвлекая внимание граждан ‒ активно фабрикуя уголовные дела в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная
платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, – уверены в ОПЗЖ. –
Осознавая всю несостоятельность выдвинутых ранее обвинений и понимая неизбежность развала уголовного дела,
сфальсифицированного против Виктора Владимировича, власть
запустила новую волну террора и предприняла очередную отчаянную
попытку атаки на него».
В политсиле сообщили, что Виктору Медведчуку, который
находится под домашним арестом, было вручено ходатайство об
аресте или залоге в один миллиард гривен. И это при том, что как
действующей власти, так и правоохранительным органам прекрасно
известно, что счета оппозиционного политика заблокированы
решением СНБО и он не имеет физической возможности заплатить
залог.
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«Заказчики и исполнители этих политических репрессий
бравируют тем, что используют совершенно незаконные методы
расправы с политическими оппонентами, и приводят наспех
сфальсифицированные, притянутые за уши аргументы для
подкрепления своей сомнительной позиции. Пока в стране грубо
попираются нормы закона и Конституции Украины, нарушаются
основополагающие права и свободы, прогнивший насквозь силовой
аппарат, в ручном режиме курируемый с Банковой, слепо выполняет
противозаконные приказы преступной «зеленой» команды, по
недоразумению засевшей в высоких кабинетах», – подчеркивается в
заявлении ОПЗЖ.
Также в партии отмечают, что власть во главе с Президентом
Зеленским уже давно не считает нужным соблюдать украинское
законодательство, так как у них в подчинении находятся все силовые
структуры, суды, а теперь еще и парламент.
«Единственным препятствием на этом пути для Зеленского
стали оппозиция и лично Виктор Медведчук, в отношении которого и
было организовано беспрецедентное за все годы независимости
Украины политически мотивированное преследование.
«Оппозиционная платформа – За жизнь» уверена: то ожесточение, с
которым власть борется с председателем Политсовета нашей партии,
является лучшим доказательством правильности идей, которые мы
отстаиваем», – констатировали в ОПЗЖ.
Учитывая вышесказанное, политсила требует от власти
немедленного закрытия «всех сфабрикованных дел в отношении
Виктора Медведчука», а также «прекратить вмешательство в
следственный процесс и давление на судебную систему».
Напомним, 8 октября по материалам СБУ, народному депутату
Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная
платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку было объявлено новое
подозрение – о государственной измене и содействии деятельности
террористической организации. О чем заявили на брифинге глава
СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.