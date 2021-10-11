Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua Ренат Кузьмин. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Покажите кто-нибудь Венедиктовой и Баканову этот документ. И еще их неадекватным прокурорам и следователям тоже покажите. Пусть прозреют и увидят, что в январе 2015 года председатель СБУ Наливайченко своим письменным распоряжением назначил Медведчука официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в рамках ТКГ по урегулированию конфликта.

Вот он в интересах Украины и занимался гуманитарными вопросами, такими как, например, оказание помощи украинским предприятиям в закупках угля или в поставках электроэнергии.

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Так какое тогда преступление он совершил, помогая, подчёркиваю, украинским предприятиям по поручению украинской власти? Для тех, кто соображает не быстро, поясняю: действовал Медведчук по поручению президента Порошенко и распоряжению председателя СБУ, будучи при этом бизнесменом, а не государственным чиновником.

Какая государственная измена? Какое финансирование терроризма? Какой арест? Какой залог в миллиард гривен? С ума посходили?