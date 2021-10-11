Об этом пишет Константин Скоркин на сайте "Московский центр Карнеги". Материал публикуется, как мнение автора.

В Разумкове стали видеть что-то вроде улучшенной версии Зеленского – политика, готового вернуться к изначальной платформе объединения страны, от которой президент отказался в пылу борьбы за рейтинг.

Украинская Верховная рада отправила в отставку своего спикера Дмитрия Разумкова – еще недавно одного из главных соратников президента Владимира Зеленского, с которым у него в последнее время было немало разногласий. Эта отставка завершает трансформацию президентской команды, которая за два года успела превратиться из коллектива единомышленников в группу лояльных исполнителей.

Политический проект Зеленского с самого начала был достаточно персоналистским, но теперь в нем не осталось никого, кто бы претендовал хоть на какую-то самостоятельность. Однако, устраняя нелояльного спикера, Зеленский не только укрепляет свою личную власть, но и собственными руками создает себе опасного конкурента. Разумкову уже пророчат большое политическое будущее, видя в нем альтернативу Зеленскому на будущих президентских выборах.

Кто такой Разумков

Дмитрий Разумков был одним из символов новой команды Зеленского, сделавшего ставку на молодых профессионалов без большого политического опыта и пятен на репутации. С помощью радикального обновления кадров новая власть стремилась разорвать порочный круг коррупции и клановых связей.

Разумков хоть и вырос в известной киевской семье (покойный отец – один из близких соратников Кучмы, мать – актриса столичного театра), но его политическое резюме укладывается в пару строчек. Опыт работы в правительстве, в крупном бизнесе у днепропетровско-киевского магната Сергея Тигипко, затем руководство компанией в сфере политконсалтинга. Когда-то состоял в Партии регионов, что в нынешних условиях скорее минус, но благоразумно покинул ее после прихода к власти Януковича. Привык находиться на вторых ролях, за спиной публичных фигур, скорее советник, чем лидер.

Весь этот опыт пригодился Разумкову, когда он стал одним из руководителей избирательной кампании Зеленского. На фоне харизматичности лидера он смотрелся умеренным профи, ответственным за текущую работу и уравновешивающим дилетантизм новичков в политике. После победы Зеленского Разумкову был поручен ответственный участок работы – создать с нуля пропрезидентскую партию «Слуга народа» так, чтобы она смогла взять под контроль парламент.

Со своей задачей он справился отлично – впервые в истории Украины в Верховной раде образовалось однопартийное большинство, а сам Разумков, возглавлявший общенациональный список «слуг», был избран спикером парламента. Впрочем, переоценивать заслуги Разумкова тоже не стоит – в условиях эйфории, охватившей украинское общество, не нужно было обладать особыми талантами, чтобы добиться успеха, – ветер истории сам нес корабль Зеленского в нужном направлении.

Однако на посту спикера парламента Разумков сумел доказать, что его взлет не был случайностью: он быстро зарекомендовал себя как эффективный руководитель и переговорщик, умеющий согласовывать интересы и не поддающийся головокружению от успехов. В Раде он стремился учитывать интересы не только большинства, но и оппозиции, хотя в новой команде хорошим тоном считалось насмехаться над представителями «вчерашнего дня».

На фоне романтически настроенных дилетантов, заполонивших сессионный зал, Разумков смотрелся скучным и умеренным политиком, остужающим страсти, направляющим их в парламентское русло, – словом, «взрослым человеком», управляющим инфантильным коллективом. Отсюда и вырастут его будущие проблемы.

Конфликт по регламенту

Умеренный спикер быстро стал раздражать Зеленского, который и так не слишком жаловал парламент, считая его коррумпированной говорильней (в своем известном сериале он и вовсе расстреливал его). Президент был настроен использовать пропрезидентское большинство как машину для голосования, быстро утверждающую его инициативы. Ускоренное рассмотрение законов получило в украинской прессе название «турборежим». Разумков, стремившийся соблюдать все парламентские процедуры, по мнению Зеленского и его администрации, только тормозил процесс в ситуации, когда страна ждала от избранника чудес и подвигов.

«Турборежим» обернулся валом непрофессиональных решений, во фракции начались склоки, улаживать которые пришлось тому же Разумкову, и Зеленский был вынужден на время признать его правоту. Вроде бы сложился неплохой баланс – импульсивного и фонтанирующего идеями президента уравновешивал спикер-педант. Однако баланс не выдержал испытания кризисами, когда Зеленский не был готов слушать альтернативное мнение, особенно в своей команде.

Первые серьезные разногласия возникли во время голосования по земельной реформе: Разумков, следуя регламенту, позволил завалить закон о рынке земли огромным количеством поправок, что резко замедлило его рассмотрение. «У нас есть монобольшинство, моей амбицией было и остается быстро все продвигать. Но сложная ситуация с регламентом. Считаю, что регламент – то слово, которое, извините, может похоронить украинскую экономику», – ворчал Зеленский в одном из интервью.

Отдельная позиция у спикера была и по языковому вопросу. Разумков справедливо полагал, что президент, отказываясь пересмотреть языковой закон, доставшийся ему в наследство от Порошенко, потеряет сторонников на юго-востоке страны. А потому призывал к более взвешенной политике, не раскалывающей страну.

Следующим актом стал отказ Разумкова поддержать санкции, которые Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел против телеканалов Виктора Медведчука. Спикер Верховной рады посчитал эти меры неправовыми, чем немедленно заслужил подозрение в нелояльности.

Напряжения в его отношения с президентом добавляли результаты соцопросов, где доверие украинского общества к Разумкову сравнялось с показателями самого Зеленского. Финальной точкой стали попытки Разумкова затормозить рассмотрение закона о деолигархизации, что Зеленский воспринял как предательство и игру на стороне олигархов. В итоге закон продавили через Раду, когда спикер был на больничном, с нарушениями процедуры и одобрением взаимоисключающих поправок.

История с законом о деолигархизации запустила процесс отставки Разумкова. Чтобы не допустить раскола во фракции, Зеленский даже организовал для депутатов «Слуги народа» особую выездную встречу, где в неформальной обстановке начался сбор подписей за отстранение Разумкова. То, что мобилизация голосов за отставку потребовала от президента таких усилий, которые еще и совпали с публикацией Pandora Papers об офшорах Зеленского, заставило многих заговорить о возможном расколе в пропрезидентской партии.

Однако раскола «Слуги народа» не случилось, хотя у Разумкова осталось немало сторонников внутри партии и ее фракции. Особенно показательным было то, что «слугам» для того, чтобы убедительно снять спикера, пришлось прибегать к помощи парламентских союзников – групп «За майбутне» (партия Коломойского), «Довира» (аграрное лобби) и даже партии Юлии Тимошенко «Батькивщина». Из 244 депутатов от «Слуги народа» отставку Разумкова поддержали только 215. Однопартийное большинство явно не может выполнять функции абсолютного оружия в руках Зеленского.

Отставка Разумкова была вполне ожидаемой – Зеленский последовательно избавляется от всех, кому он был обязан приходом к власти. Некоторые наблюдатели даже предполагают, что Разумков, давно осознав свою обреченность, намеренно пошел на конфронтацию, чтобы обеспечить себе хороший политический старт.

Как бы там ни было, команда украинского президента отныне полностью зависит от воли своего шефа, и желающие возражать ему в ближайшее время там вряд ли найдутся.

Туманные перспективы

Преемником Разумкова должен стать нынешний вице-спикер от «Слуги народа» Руслан Стефанчук – кабинетный юрист, который, как и его предшественник, стоял у истоков команды Зеленского. Он, очевидно, будет лояльным исполнителем воли президента, а не независимым главой законодательной ветви власти.

Под его присмотром на голосование в Раде могут поставить несколько спорных законодательных инициатив – например, новую редакцию закона о Киеве, разделяющую посты мэра и главы городской администрации. Это ограничит полномочия киевского мэра Виталия Кличко, который считается одним из конкурентов Зеленского на будущих президентских выборах.

Другим таким потенциальным конкурентом считают самого Разумкова. Хотя до сих пор никому из отставленных участников президентской команды не удавалось стать серьезной политической фигурой, и этого вряд ли стоит ждать, пока Зеленский на коне. Экс-премьер Гончарук, экс-глава офиса президента Богдан, бывший секретарь СНБО Данилюк и даже казавшийся незаменимым министр внутренних дел Аваков после потери должностей оказались в тени. Они если и пытаются закрепиться на политической сцене, то воспринимаются исключительно через приставку «экс», а в их критике Зеленского видят в основном личные обиды и мелкую мстительность.

Правда, в случае с фрондирующим Разумковым ожидания оказываются куда большими, чем обычно. В нем стали видеть что-то вроде улучшенной версии Зеленского – политика, готового вернуться к изначальной платформе объединения страны, от которой президент отказался в пылу борьбы за рейтинг. Известно, что Разумков не одобряет выдвижение Зеленского на второй срок, потому что это было бы нарушением предвыборных обещаний.

В СМИ Разумкова давно стали рассматривать как потенциального преемника, чем, конечно, только усилили подозрения со стороны президента. Ему стали приписывать ситуативные коалиции с другими политиками второго эшелона – Гройсманом, Кличко, даже Аваковым, что, однако, пока не получило никакого подтверждения. Равно как и обещание финансовой поддержки со стороны олигарха Рината Ахметова.

Однако в офисе президента всерьез опасаются амбиций Разумкова. Не исключено, что вскоре его лишат и депутатского мандата – он избирался в Раду по партийному списку «Слуги народа», но вышел из фракции, чтобы занять пост спикера. Теперь фракция вправе отозвать его мандат, чтобы заместить следующим по списку кандидатом. «Все будет зависеть от того, как Разумков будет работать», – откровенно пригрозил глава фракции «слуг» Давид Арахамия. Разумкову хотят не дать сформировать собственную фракцию, перетянув туда своих сторонников из «Слуги народа», где и так проблемы со сбором голосов.

На этом фоне Разумков очень осторожен и сдержан в своих политических заявлениях. Он опасается фальстарта, но планы у него явно большие. На кону, прежде всего, те избиратели Юго-Востока, кто не готов поддерживать пророссийских политиков из обоймы бывших регионалов, но успел разочароваться в Зеленском.

Правда, в украинской политике успех редко благоволит тем, кто пытается выстраивать свою карьеру взвешенно и расчетливо. Тут правила игры меняются постоянно, а потому больше шансов у джокера, смешивающего чужие карты – вроде того же Зеленского. Умеренность Разумкова имеет и обратные стороны: он привык быть вторым номером, советником, сдерживающим фактором, в то время как борьба за президентский пост предполагает определенную смелость и готовность идти ва-банк.

Так что пока политические перспективы Разумкова достаточно скромные. В сентябре социологи фиксировали президентский рейтинг Разумкова на уровне 3,7%. К тому же у него пока нет ни своей партии, ни широкой группы поддержки в регионах.

Шансы Разумкова может увеличить какой-нибудь глубокий кризис, с которым не сможет справиться Зеленский, – тут показная конструктивность экс-спикера сработает в плюс. Однако если Зеленский доберется до выборов в нынешнем состоянии – без суперпопулярности, но со стабильной группой поддержки и контролем над всеми ветвями власти, – еще один кандидат-центрист просто не взлетит. И тогда Дмитрий Разумков может пополнить ряды вечно непроходных кандидатов, раз за разом говорящих какие-то правильные вещи, но без малейшего шанса даже на выход во второй тур.