Юлия Тимошенко «похоронила» партию «Батьквщина» ровно в тот момент, когда согласилась голосовать вместе с монобольшинством за отставку председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».

«Нет смысла обсуждать голосования в этом парламенте – они проходят так, как сказал Офис Президента. А вот голосование «Батькивщины» даже для меня было немножко шоком, настолько это было нелогично. Происходило что-то запредельное. На трибуну вышел депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев и с каким-то особым цинизмом начал рассказывать гадости про «зелёных», моментально приплел туда Виктора Медведчука. И как только прозвучала фамилия нашего соратника, я сразу же понял: «Батькивщина» будет голосовать «за» отставку Разумкова», – рассказал он.

Политик подчеркнул, что все давно и хорошо понимают, «где рождаются решения по голосованиям».

«Сейчас «Батькивщина» ходит и рассказывает, мол, их голос ни на что не влияет. Я считаю, что это логика подлецов. Если твой голос ни на что не влияет – так не в парламенте сиди, а иди огород копай на даче. В любом случае Юлия Владимировна по-серьёзному похоронила свою политическую силу. И теперь логичным было бы переименовать партию, предавшую своих избирателей, а то «Батькивщина» звучит уже как-то нехорошо – за державу обидно», – предложил Рабинович.

В любом случае, после голосования за отставку Разумкова надеяться на сплочение парламентской оппозиции бесполезно, считает сопредседатель партии ОПЗЖ.

«Не верьте в то, что кто-то переформатируется. С Тимошенко – вы все видите сами, с Порошенко вообще бесполезно разговаривать. Поэтому надо искать другие пути выхода, и как можно быстрее вытаскивать страну и народ из пропасти», – резюмировал Вадим Рабинович.