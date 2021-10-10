Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua Денис Жарких. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Совершенно понятно, что тема обвинения Виктора Медведчука нужна Зеленскому и его команде тогда, когда дела у нее плохи. Падает рейтинг - срочно клепаем из своих политических амбиций и обвинений радикалов какой-то бред, шьем белыми нитками и выставляем как борьбу с опасным врагом. Пошли скандалы с офшорами, с партией, с газом - двигаем дело дальше, пытаемся всучить подозрение.

Вопрос в другом - что это все дает Зеленскому? Как-то решает его вопросы или глубже их загоняет в неразрешимые позиции? Ведь если двигать дальше дело Медведчука, то будущее дело Зеленского пройдет, как по маслу. Ведь, как президент, Зеленский не решил ни проблемы мира на Донбассе, ни проблемы тарифов, транзита и цен на газ, ни экономических и социальных проблем страны. Если говорить о проблеме мира, цен на газ, обеспечении Украины вакциной и открытии украинским предприятиям российского рынка, то тут ключевой игрок - Виктор Медведчук, как ни крути. И именно этого игрока выдавливают из украинской политики, ведь в реальную, а не декларируемую вину Медведчука никто в высших эшелонах власти не верит.

Да, для народа кинули сказочку, что у нас война, а Медведчук общается с врагом, решает там какие-то вопросы, значит, он тоже враг. При этом сделали хитро - война не объявлена, но на законодательном уровне приняли дать России статус агрессора. Таким образом была построена политическая и правовая коллизия, с одной стороны, де-юре никакой войны нет, и на этом играет защита не только Медведчука, но и, например, Коцабы, Дудкина, Васильца и массы других публичных людей, с другой стороны, есть агрессор, и от этого играет сторона обвинения. Чтобы это как-то покрыть, украинские политики придумали термин "гибридная война".

Подобные игры уже встречались в истории. Например, была холодная война, то есть недовойна, но у нее были и жертвы, и потери с двух сторон (например, сколько самолетов сбито и кораблей потоплено, мы до сих пор еще не знаем), захват и обмен пленными и политиками. Холодную войну выиграли США и страны НАТО. Именно это дало надежду некоторым украинским политикам.

В эту гибридную/холодную войну Украину завели прозападные (не проукраинские!!!) силы. Они надеялись, что США и ЕС возьмут Украину на содержание и будут оплачивать войну с Россией. Но все оказалось намного сложнее. НАТО уже не обеспечило территориальную целостность Украины, хотя обязано было это сделать, поскольку Украина отказалась от ядерного оружия. То есть просто предали. Потом предал и ЕС, который принял газ в обход Украины. То есть Украину уже предали дважды - в военном и экономическом отношении. Украина понесла территориальные потери, а также большие экономические потери. И никто ее на содержание не взял, никто не собирался решать ее проблемы.

Получается, что прозападные украинские политики допустили ошибку. Вместо победы и включения Украины в золотой миллиард они получили европейское Сомали, государство неконкурентоспособное и совершенно неликвидное. Отсюда и истерика с продажей земли (попытка повысить ликвидность) и скандал с офшорами (попытка спасти капиталы, вывести их из неликвидной зоны).

А вот теперь к Виктору Медведчуку. Медведчук не толкал Украину в НАТО и ЕС, сколотил свое немалое состояние на дружбе с Россией. Получается, что у Украины был и другой путь, и на этом пути можно было не только не потерять территории и активы, но и весьма порядочно заработать. Получается, что те, кто толкал Украину в НАТО и ЕС, вовсе не проукраинские силы, и не желали ей мира и экономического процветания. А дальше вывод - за неверно выбранный путь придется отвечать перед украинским народом.

И тогда тут выход один - объявить Медведчука не человеком с головой и принципами, а преступником, который якшается с агрессором. Иначе преступниками будет масса других политиков и их обслуга, а это никак невозможно. Наверно, и столько тюрем в Украине нет, Колыма-то в России осталась.

Виктора Медведчука обвиняют из страха быть обвиненными, из понимания, что путь, который был предложен Украине, не привел ни к каким позитивным результатам, из понимания, что ни один украинский "реформатор" не остался тут жить и наслаждаться реформами, которые он тут провел. Ведь Медведчук спокойно остался жить в стране, после того, как ушел из политики, и он занимался обменом пленных и спасением лица Украины во время конфликта на Донбассе. Не испугался он и обвинений в свой адрес, поскольку счел их абсурдными. Но отстаивать абсурд - это уже тренд украинской политики. Другое дело, что абсурдное государство долго протянуть не может. Не беда - многие политики уже упаковали чемоданы и готовятся "валить". Но тут, как видим, их поджидает третье предательство - офшорные счета, накопленные непосильным трудом, США и ЕС может и не признать. И тогда у доблестных политиков останутся только кружевные трусики, за которые они так долго боролись.