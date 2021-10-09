В Офисе президента помнят, как в 2017 году «панамский скандал» стал «черной меткой» для Порошенко. Поэтому с помощью новых обвинений против лидера оппозиции Виктора Медведчука хотят заглушить историю с Pandora Papers о причастности Владимира Зеленского к офшорам.

Так известный политический публицист и телеведущий Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook информацию о том, что Генеральная прокуратура собирается вручить главе политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» новое подозрение.

«Да, речь идет о г-же ВЕНЕДИКТОВОЙ и попытке ГПУ вручить подозрение Виктору МЕДВЕДЧУКУ в "турборежиме" – разумеется, в нарушение УПК», ‒ написал публицист.

«На Банковой вполне серьезно отнеслись к опубликованным в "Гардиан" материалам расследования международного консорциума журналистов (ICIJ), который финансируется (в числе прочих) одним из фондов, созданных Джорджем СОРОСОМ», ‒ сообщил Джангиров.

Он напомнил, что в 2017-м публикация «Панамских документов» стала «черной меткой» для Петра Порошенко.

«Публикации в 2017 году "Панамских документов" на основании документации только одной компании, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров за последние 40 лет – Mossack Fonseca – вызвала большой переполох в мире, а для Петра ПОРОШЕНКО это стало своеобразной "черной меткой". Тогда же появились "Райские документы" – материалы относительно сомнительной офшорной деятельности политиков и публичных фигур на различных экзотических ("райских") островах», ‒ отметил публицист.

Джангиров уточнил, что публикация «Досье Пандоры» ‒ это только информационная «закуска», а в целом это означает, что в США ухудшается отношение к Зеленскому.

«И в ней, как мы видим, непропорционально много внимания уделено Украине и лично Президенту ЗЕ. Судя по тому, что г-н ЗЕЛЕНСКИЙ в материале "Гардиан" четко увязан с Игорем КОЛОМОЙСКИМ, заочно находящимся под судом в США (штат Делавэр) по делу об отмывании денег, всем очевидно: в американской шкале младших партнеров "наш парень – наш сукин сын – просто сукин сын" украинский лидер стремительно движется от 2-й позиции к 3-й. (Расследователи "толсто" намекают, что в "отмывании" $40 млн из $5,5 млрд, выведенных БЕНЕЙ из "Привата", лично поучаствовал ЗЕЛЯ)», ‒ констатировал публицист.

Именно поэтому, подчеркнул Джангиров, на Банковой решили с помощью нового подозрения для Виктора Медведчука «заглушить» историю с Pandora Papers и другие скандалы с участием окружения Зеленского.

«Для Банковой очень важно заглушить эту тему внутри страны, а там, глядишь – и за океаном, и в Европе "рассосется" (не рассосется, конечно!). Но тут медвежью услугу оказал глава Укрэксимбанка, проявив чисто конкретно криворожскую интеллигентность в общении с украинскими журналистами – из того самого международного консорциума! Плюс нависает "вагнергейт", который подручные британской МИ-6 подвесили дамокловым мечом над Банковой», ‒ заключил политический публицист и телеведущий Дмитрий Джангиров.