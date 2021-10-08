В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировали новое уголовное дело против Виктора Медведчука. Заявление опубликовали на официальном сайте партии.

«Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ, народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения», - так прокомментировали в ОПЗЖ попытки вручить Медведчуку очередную повестку.

«Опричники из «Квартала 95» решили «подбросить угля» в гаснущее дело против председателя Политсовета ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов выступили с «новыми», стократ более абсурдными обвинениями в его адрес. На сей раз ‒ в «подрыве энергетической безопасности страны». И потребовали миллиардного залога или взятия под стражу. Симптоматично, что эти фальшивые, безосновательные «подозрения» и рекордные суммы залогов возникли в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов, в которых замешаны высшие представители Зе-власти.Сама попытка вручения повестки, которая проводилась по процедуре, нарушающей требования Уголовного процессуального кодекса, и нарушала права Виктора Медведчука, свидетельствует о полном нигилизме и неуважении к закону тех, кто дает, и тех, кто исполняет заказ по политическому преследованию как Виктора Медведчука, так и других оппозиционных политиков. Уже в начале процессуальных действий по новому уголовному делу, еще до суда, работники прокуратуры добились полного фиаско», - считают в партии.

«Во-первых, открытие нового уголовного дела обусловлено полной беспомощностью органов прокуратуры, неспособностью обосновать свои позиции по первому уголовному делу в отношении Виктора Медведчука, который оспаривает незаконное избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Европейском суде по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению.

Во-вторых (и это самое главное), такими действиями власть Зеленского стремится отвлечь внимание от скандалов, которые сопровождают деятельность Президента и его окружения: офшорного скандала, связанного с публикацией «Досье Пандоры», отставки председателя Верховной Рады, призванной окончательно поставить крест на независимости законодательной власти, и ряда других столь же вопиющих событий.ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет: то, что сегодня власть прибегает к таким грязным, манипулятивным цирковым приемам, ‒ свидетельство того, что она окончательно загнала себя в угол собственной преступной и антинародной политикой, о чем наша партия постоянно говорила», - говорится в заявлении.

«Очередными грубыми нападками окружение Зеленского хочет отвлечь внимание людей от своих катастрофических провалов. Создать впечатление, что в энергетическом кризисе и их собственной коррумпированности виноваты воображаемые «враги». Но им это не удастся! ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ подчеркивает: всю полноту ответственности за тарифный геноцид, пустые хранилища газа и угля, риски срыва отопительного сезона и краха всей энергетической системы страны несет исключительно действующая власть.ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет: власть Зеленского превращает страну в территорию полного беспредела, тирании и диктатуры. Такие действия Зеленского и его окружения вызвали справедливое возмущение не только в Украине, но и за рубежом. В беспардонную ложь власти уже никто не верит» - подчеркивают оппозиционеры..

ОПЗЖ потребовала от Зеленского и его команды остановить маховик политических репрессий. Прекратить заниматься грубыми фальсификациями и подтасовками. Хватит искать врагов в среде оппозиции: «Сегодня главный враг Украины – бездарная, некомпетентная и коррумпированная власть.Чтобы не допустить осознания этого украинским обществом, тщетно пытаясь отвлечь внимание от потерпевшего полное фиаско Зеленского, его окружение превращает правосудие в балаган, штампуя уголовные дела. И ответственность за это последует неизбежно, а мы приложим все усилия, чтобы добиться справедливости».