Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua Леонид Щукин. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.



Украинской власти необходимо срочно заключить договор о прямых поставках газа с Россией, потому что огромные тарифы вымывают деньги из бюджета украинских домохозяйств. Такое мнение политтехнолог Леонид Щукин озвучил на своей странице в Facebook.

"Если бы меня спросили, что нужно сделать сейчас во власти в первую очередь, я бы ответил: немедленно снизить цену на газ для населения до уровня 100% рентабельности (т. е. до 2 грн за куб.), заключить договор на прямые поставки газа из РФ и ослабить финансовый мониторинг для простого населения. Это не популизм!" — написал политтехнолог.

По его словам, огромные тарифы вымывают деньги из домохозяйств, что уже в среднесрочной перспективе серьезно ударит по уровню внутреннего потребления.

"Простыми словами, станет не за что покупать продукты питания высокой себестоимости, какую-либо одежду, бытовую химию и т. д. О сбережениях я вообще молчу", — пояснил свою точку зрения Щукин.

В свою очередь, политический обозреватель Николай Васильковский добавил, что власти во главе с Зеленским придется договариваться с Россией, но решить вопрос о поставках газа на уровне президента РФ Владимира Путина способен только Виктор Медведчук.

"Всё к тому и идет, что придется заключить договор с Россией о прямых поставках газа. Иначе миллионы украинцев обречены будут замерзать зимой, потому что европейские цены уже есть, а зарплат, как в ЕС, еще нет и не предвидится. Здесь вопрос, кто сможет договориться с Москвой? В Кремле постоянно подчеркивают, что не желают договариваться с Зеленским и компанией. Остается только Медведчук, потому что на прямом контакте с Путиным, потому что личный друг…" — аргументировал журналист.

Васильковский напомнил, что Медведчук еще в 2019 году договорился с Владимиром Путиным о прямых поставках газа из России и скидке для Украины в размере 25% от стоимости.

"Но в политическом плане это означает, что Зеленский будет вынужден признать стратегическую правоту Медведчука — он еще в 2019 году договорился с Путиным, что если Украина будет закупать газ напрямую, то „Газпром" даст скидку 25% от цены", — отметил Васильковский.