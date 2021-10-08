Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua Александр Кальченко. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.



Если президенту Владимиру Зеленскому на время удалось заставить замолчать независимые украинские СМИ, а те, которые остались, - писать только о "перемогах" Зе-команды, то с иностранными медиа, естественно, такой финт не получился бы. И сколько бы наш гарант ни пытался пиариться в ведущих СМИ Европы и Америки, все равно за пределами нашей страны его знают как коррупционера и владельца офшоров, куда годами уплывали деньги украинцев. Единственный политик, которого уважают западные медиа, - это лидер оппозиции Виктор Медведчук, о котором с момента начала репрессий со стороны украинской власти было опубликовано почти 100 тыс. материалов.

Может ли хоть один политик в нашей стране или президент, нынешний и бывший, похвастаться таким количеством упоминаний? Вряд ли.

Интерес и уважение СМИ всего мира вполне объяснимо. Ведь он - единственный лидер оппозиции, который за все годы пребывания в политике ни разу не изменил своим убеждениям, всегда придерживаясь одной, выбранной им линии поведения. И как минимум это вызывает уважение у журналистов разных стран.

Что же пишут о Медведчуке? Я проанализировал ряд публикаций за разный период и обнаружил, что зарубежные медиа цитируют заявления лидера оппозиции, а также его статью "О будущем украинского и русского народов". Полностью перевели статью и опубликовали ряд американских и европейских СМИ, в частности ведущий сайт Америки Beforeitsnews, а также крупнейшее европейское издание с офисами в Лондоне и Брюсселе EUtoday. Кроме того, публикации в поддержку лидера украинской оппозиции регулярно появляются на крупнейших информационных площадках мира - Deutsche Welle, Reuters, Associated Press, Financial Times, а также тысячах других. И каждая из них демонстрирует уважение к политику, который, несмотря на колоссальное давление украинской власти, продолжает бороться за свой народ.

В отличие от Медведчука Зеленский в иностранных СМИ упоминается всего лишь в нескольких контекстах - это либо критика откровенно слабой позиции власти в отношении исполнения минских договоренностей, либо язвительные тексты, высмеивающие откровенную глупость президента, который из-за своих непомерных амбиций обрек целую страну на нищету и замерзание из-за космических цен на газ, либо откровенные обвинения в узурпации власти, преследовании оппозиции и закрытии независимых украинских СМИ. "Популярности" Зеленскому на Западе добавил и "Пандора-гейт" - доказанные журналистами факты о его офшорах, благодаря которым президент выводил десятки миллионов украинцев на свои компании и счета.

Получается, что нашего президента Запад, да и весь мир знает, как слабого политика, с непомерно раздутым эго, который является трусливым и жадным коррупционером. А Медведчук в лице всего мира не просто лидер украинской оппозиции, но и политик, обладающий колоссальным опытом, которого уважают многие мировые лидеры.

И если о стране судят по ее президенту, то я точно не хочу, чтобы нас ассоциировали с жадным проворовавшимся непрофессионалом, умеющим только кривляться со сцены. Мы заслуживаем того, чтобы нас уважали во всем мире. Так, как уважают Медведчука.