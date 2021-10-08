Политолог Михаил Чаплыга рассказал, что процедура назначения человека на государственную должность и отзыва несимметричны, а также рассказал о том, как возник дуализм в исполнительной власти.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ветви власти «президент» не существует. Вот этот дуализм исполнительной власти заложил Кучма, когда висел на телефоне ночью, когда принимали Конституцию: «Алло, а где я в этой Конституции?». В результате у нас появился такой дуализм», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, глава исполнительной власти это премьер-министр, а влияние на эту ветвь президентом обусловлено махинациями Леонида Кучмы в ночь, когда принималась наша Конституция.

«Процедура отзыва должна быть несимметрична, нельзя в той же процедуре отозвать. Если можно, то это означает, что ветвь власти, которая возглавляет определенную институцию, зависима», - сказал Чаплыга.

Как отметил политолог, если, например, президент может делегировать какого-то кандидата на ту или иную должность и назначить его, то убрать с поста с приказа – нет, потому что это означает зависимость определенного института.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что олигархи ждут, когда президент ослабнет.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги: Собственники страничек в социальных сетях несут ответственность за комментарии, которые размещены под постами.