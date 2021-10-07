Общественный деятель Андрей Пелюховский рассказал, что подорожание газа ударит по среднему производителю и конечной цене товара.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Между строк с Андреем Пелюховским» с ведущей Викторией Панченко.

«От теперешней цены на газ пострадает не только население, а это будет сильным ударом для среднего бизнеса в Украине, связанным с производством. Производство связано и зависимо от газа и электроэнергии. А это очень сильно ударит по себестоимости готовой продукции как в продовольственной программе, так и в промышленной группе товаров. Наша экономика может не выдержать такие цены на газ при том, что к нам заходит очень много дешевого импорта», - сообщил он.

Пелюховский сказал, что естественно этот импорт по качеству хуже, чем наш товар, но он дешевле. А люди сейчас выбирают не качество, а количество, уверен он, пускай та же колбаса будет плохого качества, но ее можно купить больше. И это ведет к уничтожению нашего производства, подчеркнул он, представителей среднего бизнеса. Если уже даже «Одесский припортовый завод» лег, акцентировал он, потому что там идет аммиачное производство, а оно на газу.

«При данной ситуации даже такие монстры начинают стонать. Но самый главный парадокс заключается в том, что как бы они не стонали, все равно та продукция, которая уходит на внутренний рынок, стоит дороже, чем та же продукция на внешнем рынке. Если даже взять конфеты «Рошен», то у нас они стоят в два раза дороже, чем они стоят в Польше. Получается, что выгоднее поехать туда и купить эти конфеты», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Павловский заявил, что газовый меморандум подписали около 20% от всех присутствующих мэров .