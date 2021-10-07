Популярный в Европе информационный ресурс Teller Report посвятил большую аналитическую статью закону об олигархах, принятому в конце сентября украинским парламентом.

В частности интернет-издание подчеркивает, что большинство экспертов, в том числе и зарубежных, уверены, что Президент Украины Владимир Зеленский, который выступает инициатором этого закона, собирается использовать борьбу с олигархами для нейтрализации своих политических оппонентов и, в первую очередь, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который уже подвергается уголовному преследованию.

«Эксперты в свою очередь обращают внимание на расплывчатость формулировок, определяющих параметры для включения состоятельных украинцев в реестр олигархов. По мнению аналитиков, Зеленский, с одной стороны, этим законом радует Запад, а с другой – создает для себя новый инструмент давления на оппонентов», – говорится в статье.

Также в публикации приводятся слова президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, который уверен, что документ направлен исключительно на «продолжение политики узурпации власти», которую проводит Зеленский. Также, по мнению политолога, еще одним доказательством того, что Президент не намерен всерьез бороться с влиянием крупного бизнеса на политическую жизнь страны, является тот факт, что все украинские высокопоставленные лица, включая самого Зеленского, пришли к власти благодаря олигархическому консенсусу.

«В ближайшее время документ будет использован как механизм дальнейшей атаки на политических оппонентов – в первую очередь на председателя Политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Сейчас он находится под домашним арестом и обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Кроме того, инициированный Зеленским закон позволит более эффективно контролировать медиаресурсы, принадлежащие крупным бизнесменам. А еще, таким образом украинский лидер пытается продемонстрировать Западу, что выполняет свое обещание по борьбе с влиянием олигархов», – резюмируется в опубликованном материале.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что добиваться правосудия в Украине нет никакого смысла, поэтому он отказывается от подачи апелляции и будет оспаривать это решение в международных инстанциях.



