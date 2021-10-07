Политическая партия "Держава" провела митинг и выступила в защиту украинской промышленности, а также за государственный контроль за ценами на энергоносители с учетом потребностей населения и промышленности.

Об этом сказано на сайте политической партии “Держава”.

“Митинг за выживание украинской промышленности. Политическая партия “Держава” вместе с профсоюзами Украины требует от правительства Украины защитить украинскую промышленность от так называемого “рыночного ценообразования” на энергоносители… Мы выступаем за полный государственный контроль цен на энергоносители с учетом развития украинской промышленности и удовлетворения базовых потребностей населения”, - говорится в заявлении.

Указано, что, по словам председателя партии "Держава" Дмитрия Васильца, введение "рыночного ценообразования" на энергоносители — это путь к деиндустриализации Украины и приведет к ее ослаблению как государства.

Как сообщала Politeka, соратники партии "Держава" заявили, что внимательно наблюдают за решением Международного уголовного суда в Гааге.

Также Politeka сообщала, что Примост объяснил, как национальный нарратив об исключительности влияет на развитие нации.