Народный депутат Украины, член Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний обратился с трибуны Верховной Рады к украинцам, и заявил, что истинной причиной репрессий против Виктора Медведчуа и неугодных СМИ является желание Президента Владимира Зеленского полностью подчинить себе всю власть в стране, превратив таким образом Украину в антиконституционную президентскую монархию. Об этом сообщается на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».



«С этой высокой трибуны я неоднократно обращался к Президенту Украины, требуя прекратить давление на оппозицию и ее лидера Виктора Медведчука. Сегодня я обращаюсь к украинскому народу. Вы должны знать правду, почему власть устраивает репрессии против партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», почему держит под арестом Виктора Медведчука, почему так называемая демократическая команда закрыла каналы антиконституционными решениями СНБО. Причина одна: только там вы могли услышать правду, а не красивые сказки от Зеленского о том, что в Украине дороги лучше, чем в Нью-Йорке, что мы мастера спорта в борьбе с COVID-19, что власть Зеленского уже победила коррупцию», – подчеркнул парламентарий.

Загородний отметил, что, как показало расследование про оффшоры Владимира Зеленского, «власть не победила коррупцию, а возглавила ее», в результате чего Украина ставит все новые и новые антирекорды. Один из них – это то, что 1 октября "Нафтогаз" продавал голубое топливо на Украинской энергетической бирже по цене $1440 за тысячу кубометров, что даже выше европейских цен.

«Но если бы Зеленский воспользовался результатами тех переговоров, которые Виктор Медведчук провел в Москве еще в 2019 году, то уже два года Украина имела бы стабильный контракт и газ по $175», – напомнил парламентарий.

Еще один пример, который привел Юрий Загородний, – это то, что в результате непрофессионализма и геополитических просчетов действующей власти, украинская ГТС, будучи одной из крупнейших в мире, рискует превратиться в «груду металлолома».

«Напомню, более 15 лет Виктор Медведчук отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума между ЕС, Украиной и РФ. Это позволило бы сохранить украинскую ГТС и гарантировать ее бесперебойную работу, а украинцев обеспечить дешевым газом», – считает народный депутат Украины.

Также Загородний обратил внимание на ситуацию с коронавирусом и, собственно вакцинацией, которая, по словам парламентария, в Украине на уровне африканских стран.

«Вместо того чтобы сначала вымаливать вакцины у мировых лидеров, а затем закупать то, что было не нужно другим ‒ Украина могла бы производить вакцины против COVID-19 на украинских мощностях. Могла бы, если бы воспользовалась договоренностями Виктора Медведчука. Еще осенью прошлого года Россия готова была бесплатно поделиться технологией производства, а Украина не только обеспечила бы собственных граждан, но и могла бы впоследствии зарабатывать на поставках украинской вакцины за рубеж», – отметил политик.

Загородний подчеркнул, что это всего лишь несколько инициатив Виктора Медведчука, в которых остро нуждается Украина и украинцы и которые были проигнорированы властью.

«К сожалению, все то, что Медведчук, как опытный политик и государственный деятель, разработал и предложил власти, политический лузер Зеленский отказался принять из-за недальновидности, ограниченности и нездоровых амбиций. Для Зеленского борьба с оппозицией и инакомыслящими вышла на первый план, а Украина установила еще один антирекорд. Сегодня мы с вами являемся свидетелями того, как Зеленский и его команда создают новую форму правления, которой еще не знал мир.

Это президентская монархия, где Президент стремится подчинить себе и правительство, и судебную систему, и Верховную Раду», – констатировал член политсовета ОПЗЖ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина как никогда нуждается «в гражданском сопротивлении действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным. Основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не эмоциональное недовольство властью, а твердая гражданская позиция относительно нерушимости Конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались», – подчеркнул политик.