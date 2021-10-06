Действующая власть в очередной раз отказывается вести переговоры с Россией о прямых поставках газа, что, учитывая ситуацию на газовом рынке и ее последствия для Украины, является преступлением против собственных граждан.

Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле считают, что своими действиями власть во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским игнорирует интересы украинцев и ставит пол удар энергетическую безопасности страны.

«Очередной отказ официального Киева от переговоров о прямых поставках российского газа в Украину – это преступление против собственных граждан. Власть в который раз предала интересы украинцев и наплевала на энергетическую безопасность государства в угоду своим нездоровым политическим амбициям», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

Кроме того, в «Оппозиционной платформе – За жизнь» подчеркивают, что позиция Украины в газовом вопросе является деструктивной и лишний раз демонстрирует непрофессионализм действующей власти и их неумение договариваться.

«Сегодня Украина, наверное, единственная в Европе страна, которая открыто говорит о газе как о геополитическом оружии, озвучивая абсолютно надуманные обвинения в адрес Венгрии, Германии, России и прочих стран. Требуя от других государств выполнения своих желаний, Украина в очередной раз заняла деструктивную позицию и подтвердила собственную недоговороспособность в важнейшем для международных партнеров энергетическом вопросе», – уверены в политсиле.

Оппозиционная партия акцентирует внимание на том, что в первую очередь заложниками сложившейся ситуации остаются простые украинцы, которые в преддверии зимы рискуют остаться без тепла.

«Но хуже всего то, что заложником сложившейся ситуации является украинский народ. В условиях, когда при +20 градусах цена газа на европейских биржах уже превысила $1200 за тысячу кубометров, Украина отказывается заключать контракты о прямых поставках с Россией, как это делают многие европейские страны, чем ставит под вопрос безопасное прохождение осенне-зимнего периода», – отмечают в ОПЗЖ.

Также в политсиле напомнили, что если бы власть воспользовалась теми договоренностями, которых сумел достичь еще в 2019 году председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, страна уже два года могла бы закачивать в свои хранилища голубое топливо по $175 за тысячу кубометров.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет: отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене ‒ это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи. Уже сегодня отопительный сезон в Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти. При этом официальный Киев продолжает бездействовать, игнорируя серьезные риски, с которыми может столкнуться страна уже через несколько месяцев ‒ с наступлением холодов», – констатировали в ОПЗЖ.

Напомним, еще в 2019 году во время переговоров в Москве делегация «Оппозиционной платформы – За жизнь» и председатель Политсовета партии Виктор Медведчук договорились с руководством правительства РФ и «Газпрома» о прямых поставках российского газа в Украину и скидке в 25% для населения.