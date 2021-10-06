Политика президента Украины в последнее время вызывает много вопросов и споров.

Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua автор Игорь Вальский.

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Президент Владимир Зеленский, который декларирует честность и искренность, на поверку оказался обычным коррупционером, выводящим средства в офшоры, обманывая простых граждан. И поэтому именно он должен сесть в тюрьму, ответив по закону за все свои махинации. А лидера оппозиции Виктора Медведчука, в отношении которого прокуратура за много месяцев так и не собрала никаких доказательств - освободить.

Могу только представить, насколько мерзко ощущают себя те, кто голосовал за Зеленского. Ведь люди выбрали его президентом, искренне поверив в то, что вот он, честный человек "из народа", который не обманет, не предаст и сделает все для развития страны. В итоге всего спустя два года выяснилось, что президент - гнусный обманщик, который рвался ко власти только для того, чтобы вместе со своим окружением еще больше обогатиться на собственных гражданах.

Зеленский обещал, что цены на коммунальные услуги не будут расти. В итоге суммы в платежках растут с космической скоростью. Достойные зарплаты и социальные выплаты получают разве что "слуги народа" и приближенные к Банковой, но никак не простые учителя или врачи. Реформы, о которых громко объявляли из всех "утюгов", на поверку оказались очередными коррупционными схемами, а пресловутое "Велике будівництво" в народе уже давно назвали "Великим крадівництвом".

Вместо того, чтобы выполнить свое обещание и добиться мира на Донбассе, команда Зеленского завела переговоры в глухой угол. В ОРДЛО продолжают томиться тысячи наших сограждан. Четыре украинки, об освобождении которых договорился Медведчук, могли бы уже почти год быть на свободе, если бы не амбиции Зеленского, из-за которых он отказался на предложенные условия их свободы! Вот они - реальные действия того, кто с таким огнем в глазах обещал нам всем лучшую жизнь.

Вместо того, чтобы воевать на политическом поле за интересы собственного народа, Зеленский воюет с оппозицией, беспочвенно обвиняя ее лидера Виктора Медведчука в том, в чем виноват сам. Ведь за много месяцев прокуратура так и не смогла собрать более-менее вменяемых доказательств того, в чем обвиняют оппозиционера. А это значит, что Медведчук - не виновен. Он - честный политик, который, в отличие от президента и его команды, на самом деле отстаивает интересы простых людей во всех сферах. Медведчук - это 25% скидка на газ от России и низкие суммы в платежках. Медведчук - это полторы тысячи освобожденных украинцев из ОРДЛО. Медведчук - это будущее страны. Медведчук, а не Зеленский.

Конечно, понимая всю свою убогость, президент будет делать все, чтобы заставить Медведчука замолчать. Но это у него не получится. Ведь история подтверждает, что самый строгий судья - это народ, полностью разочаровавшийся в своем президенте. Поэтому уже скоро лозунг "весна придет - будем сажать" зазвучит вновь. Как приговор Зеленскому.