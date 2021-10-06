Политолог Михаил Чаплыга рассказал, что президент хочет пойти на второй срок, потому что олигархи ждут, когда он ослабнет, чтобы начать манипулировать.

Об этом он рассказал во время прямого эфира на своем канале .

«До весны они хотят сделать конституционную реформу и превратить всё в парламентскую республику и устроить выборы президента в Верховной Раде. Олигархам надо сделать финт ушами: суть оставить ту же, а фантик поменять», - сказал Чаплыга.

По словам эксперта, рейтинг у правящей политической силы будет очень мал к весне. Как отметил Чаплыга, президент понимает, что его хотят убрать, поэтому он хочет переизбраться до нового года.

«Ему это надо сейчас, потому что до весны он будет уже как кукла в их руках (олигархов, - Ред.). Конечно, он может в таком состоянии протянуть ещё год-два, но ему этого не хочется», - подчеркнул Чаплыга.

По мнению эксперта, олигархи хотят дождаться, когда президент будет ослаблен, чтобы начать им манипулировать, но президент думает их опередить и переизбраться в ближайшее время на второй срок.

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