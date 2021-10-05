Даже Евросоюз дал понять властям Украины, что нарушать свободы граждан настолько явно, как это делает Киев, в современном обществе непозволительно.

Об этом, как пишет 112ua, политолог Елена Панина рассказала изданию ФАН, комментируя критику в стенах ПАСЕ санкций Совбеза Украины против СМИ.

Издание напоминает, что ранее главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защиты журналистов Штефан Шенах заявил в интервью телеканалу "Перший Незалежний", что журналистика на Украине является опасной профессией.

Директор Института международных политических и экономических стратегии РУССТРАТ Елена Панина отметила, что в последнее время вновь активизировались попытки украинских властей как-то "оживить" процесс вхождения Украины в Европейское сообщество и Североатлантический блок.

"Как и прежде, настойчивость Украины не вызывает энтузиазма ни в Брюсселе, ни в руководящих структурах ЕС. И хотя администрация Зеленского всеми силами стремится убедить европейских партнеров, что делает все возможное для развития демократических свобод и защиты прав человека, подобные декларации Киева встречают изрядный скепсис, это отчетливо проявилось на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", — сказала политолог.

Панина обратила внимание, что вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Кильюнен Киммо заявил, что "не может быть серьезных политических и демократических процессов в стране, где не дают свободно выражать мысли", и это, по мнению европейского политика, является одним из главных препятствий для интеграции Украины в Европейское сообщество.

"Для столь жестких заявлений есть серьезные основания. За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали свыше 82,5 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов. Громкий резонанс вызвали санкции против восьми человек, среди которых глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Виктора Медведчука обвинили в "пророссийских взглядах", и он до сих пор находится под домашним арестом", — подчеркнула аналитик.

Собеседница ФАН сообщила, что вызвал массу вопросов в ПАСЕ и указ о санкциях против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и "ЗИК". В итоге в Украине сегодня не осталось СМИ, выражающих отличную от официальной точку зрения.

"Вице-президент ПАСЕ Кильюнен Киммо высказал обеспокоенность состоянием демократических процессов в Украине, подчеркнув, что "в этих процессах ведущую роль играют медиа, ведь они транслируют разносторонние мысли, которые есть в обществе". А главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защите журналистов Штефан Шенах напомнил, что в европейских странах телеканал можно закрыть только по решению суда, правительство этого сделать не может", — добавила эксперт.

Директор Института международных политических и экономических стратегии заметила, что в ходе сессии ПАСЕ озвучили факт блокировки СМИ Советом национальной безопасности и обороны Украины без судебного разбирательства и предложили создать специальную комиссию, которая оценит свободу слова в Украине.

"Правительство Украины построило целый лабиринт из норм и правил для политиков и СМИ. Массу нареканий вызывает противоречащий мировым стандартам "Закон о СМИ". Напряжение в отношениях властей Украины с оппозиционными политиками и журналистами близко к точке кипения. Многие из них были вынуждены покинуть страну. Резко усилилась цензура в украинском интернете. В ПАСЕ впервые высказали прямую критику в отношении демократии на Украине", — заключила Панина.

Политический стратег высказала мнение, что администрации Владимира Зеленского следует давно понять: голословная риторика в поддержку "демократических ценностей" больше не убеждает, нужны реальные шаги по нормализации общественной ситуации, а к этому в Киеве не готовы.

Как известно, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира. Коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности. Кроме того, журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине. До этого, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция. Также во время очередной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 96,9 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.