Мир – вопрос номер один для Украины, и для его установления нужен диалог. Сегодня каждый здравомыслящий человек понимает это, как и то, что для Украины такой диалог крайне необходим: не будет мира – не будет экономики, не будет инвестиций.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович, комментируя в программе «Дежурные по стране» на телеканале «Украина 24» готовность президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я не говорю сейчас о том, кто крепче или правее. Я говорю о том, что нам этот диалог необходим, поскольку он может сдвинуть ситуацию с мертвой точки вопрос мира, поэтому лично я двумя руками голосую «за»!» – подчеркнул политик.

Но пока же вся риторика власти и ее действия зашли в тупик, считает сопредседатель Оппозиционной платформы – За життя.

«Я вообще не понимаю, о чем Зеленский и Путин будут говорить. Репрессии против оппозиции продолжаются: наш соратник – глава политсовета партии Виктор Медведчук, – за то, что имеет смелость высказываться как-то не так, сидит под домашним арестом; без суда и следствия закрыты ряд телевизионных каналов и оппозиционные медиа. Скажите, на фоне всего этого Путин будет встречаться с Зеленским?! Поэтому, я считаю, что сначала нужно определить причину «болезни», а потом уже и разговаривать», – заметил Вадим Рабинович.

В контексте этого политик напомнил одну из поездок членов партии «ОПЗЖ» в Москву, а, точнее то, чем она закончилась для них их родных.

«Наша делегация «ОПЗЖ» после визита в Москву и встречи с руководителями «Газпрома» и «Единой России» привезли в Киев предложение заключить с россиянами газовый контракт по нормальной цене. В качестве благодарности власть возбудила против нас и наших родных уголовные дела, обвиняя в том, что мы, видите ли, посмели обсуждать с россиянами возможность снижения цены на газ для украинцев. И вот теперь у меня вопрос: а встречаться можно только президентам? Или есть какое-то другое ограничение для встреч? Быть может, семьями можно встречаться, не боясь уголовных дел?» – иронично прокомментировал всю абсурдность ситуации Вадим Рабинович.

Он напомнил, что если мира в Украине не будет, то не будет ни экономики, ни инвестиций. А значит - диалог необходим.

«Мир для нас – вопрос номер один. Еще раз повторяю: я проголосовал бы за любую встречу, но, по-моему, это очередной пиар-ход власти, поскольку эти заявления не подкрепляются действиями – за ними ничего нет, ноль! Зато мы продолжаем наблюдать, как уничтожают оппозицию, как власть творит беззаконие, устраивает внесудебные расправы, принимает липовые законы, последним из которых стал так называемый закон «Об олигархах»», – возмутился народный депутат.

По его мнению, за то, что сегодня происходит в стране, ответственность несут все политики – и те, кто был у власти, и те, кто у власти сейчас.

«Тем не менее, я выступаю за то, чтобы садиться и разговаривать ради спасения страны! И я хочу, чтобы людей не заболтали ни Путиным, ни Разумковым, потому что речь идет о выживании Украины, в том числе экономическом», – резюмировал Вадим Рабинович.