Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua Любовь Титаренко. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Оригинал - на странице Любови Титаренко в Facebook

Отставка Разумкова грозит авторитаризмом…

Ибо количество людей, которые могут сказать ЗЕ "нет", снизится до нуля. Вокруг президента - послушные люди без политических амбиций. Шмыгаль, возглавляющий правительство, - полный ноль. Это не Николай Азаров! Парламент, населенный безграмотными, но жадными людьми. Поговаривают о немалых суммах долларов в конвертах.

Во сколько оценят отставку Разумкова? Зеленский должен формировать команду по принципу профессионализма кадров, а не по принципу послушания. И если он споткнется, то попросту некому будет ему об этом сказать. Единственное, что мы делаем хорошо, - это ошибаемся в людях. Подписанные письма об увольнении Разумкова готовы. Конфликт начался после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Удовлетворил просьбу омбудсмена и всех оппозиционных партий. И тут началось… Завертелся процесс.

"Слуга народа" избавляется от неручного игрока команды Зеленского Дмитрия Разумкова!

Сам Дмитрий не собирается в отставку, но и за кресло спикера не держится. Продуктивная работа в Трускавце, куда слетелась стая стервятников. Раньше в это прекрасное место всегда ездили почки лечить. Вот как им объяснить, что в лечении мозгов Трускавец бессилен. Разумков - птица мирная и интеллигентная. Он не поддержал санкции против каналов. А именно "112 Украина", ZIK и NEWSONE. Этим поддержал журналистов и Медведчука. Сегодня весь мир знает о наступлении на свободу слова. Наезды на телеканалы "НАШ" и "Перший Незалежний".

Политики Европы пристально следят за судилищем над оппозицией. Пример - Медведчук. Характер и дипломатичность Разумкова помогли ему остаться незамаранным. Хотя я бы посоветовала быть жестче в отстаивании своих принципов. Навсегда в моей памяти остался Александр Разумков. Отец Дмитрия. Человек-политик! Он был лучшим!

Диме есть с кого брать пример и продолжать дело построения и спасения Украины, которая сегодня в такой бездне лжи, раскола и войны.